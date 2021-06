Coaliția PSRM-PDM din raionul Soroca s-a dus la fund

Deși în culise se vorbește de mai mult timp că alianța PSRM-PDM de la Soroca cam scârțâie din încheieturi, ambele forțe politice au ascuns problemele și au reparat din mers fisurile. Dar până la urmă trăsura politică nu a putut trece de anumite hopuri.

În cadrul rubricii “Tribuna consilierului raional”, de pe platforma euparticip.md, Ghenadie Muntean președintele fracțiunii PDM, a vorbit deschis despre problemele din coaliție. Printre motivele invocate de PDM sunt crearea Strategiei de Dezvoltare a Raionului Soroca fără implicarea unor membri incluși în grupul de lucru, aprobarea raportului de activitate al Întreprinderii Municipale “Hoterm-Service” pentru anul 2020 fără ca raportorii să fie prezenți și să răspundă la întrebările aleșilor, ș.a. Alegerea recentă a candidatului pentru funcția de vicepreședinte al raionului Soroca, post făgăduit democraților la constituirea coaliției, a pus punct la toate.

“De facto această coaliție nu mai este, după ce socialiștii au călcat în picioare înțelegerea noastră, a declarat Ghenadie Muntean, președintele fracțiunii PDM. Deși demult această alianță este nici vie și nici moartă. Partenerii noștri nu au procedat omenește și nici bărbătește. Când am creat această alianță, am negociat verbal și nouă ni s-au atribuit două funcții de vicepreședinte al raionului Soroca, iar lor o funcție de președinte și alta de vicepreședinte. Am discutat colegial și bărbătește atunci. După o perioadă de timp au început a apărea abateri, nu eram invitați la unele discuții cu fracțiunea, așa cum trebuia să fie. Apoi a fost perioada tristă când au plecat niște primari de la noi din fracțiune, am vorbit atunci cu domnul președinte al raionului și doamna deputat Alla Pilipețcaia. Le-am propus să ieșim împreună la un briefing de presă ca dumnealor să declare public că nu sunt implicați în aceasta. Punctul final a fost cel mai dureros când m-a sunat domnul președinte să-mi spună că îl înaintează pe domnul Iurie Tănase la funcția de vicepreședinte al raionului Soroca. I-am replicat că nu am făcut alianță pe telefon și bine ar fi să ne întâlnim să discutăm”.

Până la urmă consilierul Platformei DA, membru în fracțiunea blocului ACUM, Iurie Tănase, a fost ales vicepreședinte al raionului Soroca. Cel care l-a propus în această funcție, președintele raionului Soroca, afirmă că gestul său a fost motivat de crearea unei alianțe mai largi. Cât privește acuzele democraților, Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca și exponent al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, zice că nu este așa.

“Eu nu aș spune că noi am procedat nebărbătește, crede Veaceslav Rusnac. Am și eu unele supărări și consider că dumnealor au procedat nebărbătește. Dacă s-a destrămat alianța lasă să cedeze funcțiile pe care le-au luat, care încă le aparțin și atunci vom înțelege că s-a destrămat alianța. Dar așa să stăm pe două scaune nu este corect. Funcția de vicepreședinte s-a eliberat, iar noi am hotărât să facem o coaliție mai largă. Nu am propus un exponent al socialiștilor în această funcție. Să fi fost altcineva în acest scaun în situația de astăzi aveau să o facă. Nu înțeleg de ce e așa mare „ajotaj” în jurul acestei funcții de vicepreședinte a raionului? Eu tot am avut supărări, dar nu am ieșit să le spun la televiziune. Dar dacă va fi necesar voi ieși”.

Amintim că al treilea post de vicepreședinte al raionului Soroca a fost creat în 2007 și de atunci a cam fost folosit ca monedă de schimb în negocierile pentru crearea coalițiilor locale.