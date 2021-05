Pentru gemeni se anunță o perioada cu discutii frecvente, dar si cu aspecte favorabile

Horoscopul săptămânii viitoare

Berbec

Relațiile parteneriale sunt o tema foarte importanta in aceasta saptamană. Este o perioada buna de negocieri, de reconfigurare a colaborărilor sau de renunțarea la proiectele care nu îti mai sunt de folos. Totusi s-ar putea sa simti un fel de nesiguranta vizavi de oamenii alături de care esti implicat in colaborari mai vechi sau fata de propunerile noi. Pe de alta parte, dialogurile cu partenerul de viata vor avea un farmec aparte. Declaratiile de dragoste sau vorbele de duh vor fi frecvente in preajma ta. Pe 5 si 6 iunie sunt momente bune pentru treburile casnice.

Taur

Capitolul financiar pare ca te preocupa la inceputul acestei saptamani. Sunt zile bune pentru cheltuielile necesare traiului zilnic. Poti primi cadouri, mici recompense sau vesti interesante legate de salarizarea si conditiile unui loc de munca in care esti implicat sau vrei sa te implici. Pe de alta parte apar noutati in sfera muncii. Se anunta o perioada de negocieri, dialoguri si chiar posibile oferte noi de munca. Fii prudent si verifica pe indelete fiecare informatie si oferta. Relatiile colegiale sunt ambigue si bine ar fi sa eviti sprijinul colegilor. Se pot accentua dialogurile pe teme medicale si afectiunile specifice capului si aparatului digestiv.

Gemeni

Copiii sau persoana iubita te vor solicita destul de mult in aceasta saptamana. Se anunta o perioada cu discutii frecvente, dar si cu aspecte favorabile. Fii prudent, asculta mai mult si deocamdata retine-ti opiniile. Pe de alta parte se poate accentua dorinta de a te ocupa de un hobby. Zilele de 5 si 6 iunie sunt potrivite pentru verificarea bugetului de venituri si cheltuieli. Sunt posibile cadouri, favoruri marunte din partea celorlalti sau poti primi informatii legate de posibilitati noi de castig financiar. La serviciu, relatiile colegiale sunt bulversante, iar activitatea se poate desfasura in salturi.

Rac

Esti foarte discret in peisaj la inceputul saptamanii. Tendinta de a te izola este la cote inalte si bine ar fi sa profiti de aceasta ocazie pentru a-ti analiza pe indelete viata si a face corecturile necesare. Sunt posibile conflicte la serviciu. Evita provocarile celorlalti si ocupa-te doar de indatoririle tale. Sanatatea este vulnerabila mai ales pe segmentele aparatului respirator. Nu sunt recomandate consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale decat in cazuri speciale. Relatiile cu familia si sectorul casei vor primi influentele benefice. Vor fi favorizate dialogurile cu neamurile.

Leu

Relatiile cu strainatatea sunt distorsionate, de aceea bine ar fi sa te orientezi catre cei apropiati. Daca se pune problema invatarii in cadrul unui curs sau sustinerea de examene si probe, bine ar fi sa te pregatesti riguros, pentru ca exista posibilitatea reluarii acestor secvente. In primele zile se intrezaresc discutii aprinse cu prietenii, insa sunt momente pasagere ce pot fi depasite cu eleganta. S-ar putea sa intampini dificultati de ordin mental, de aceea nu forta nota si nu te avanta in studii si cercetari de anvergura. De la dorinta la putinta e ceva cale, asa incat dozeaza-ti eforturile si orienteaza-te catre discipline usoare.

Fecioara

Saptamana evidentiaza aspecte legate de banii castigati din munca proprie. Iti pot. Un soi de nesiguranta predomina in zona castigurilor tale. Exista si varianta sa primesti cadouri sau chiar bani de la autori necunoscuti sau de la persoane care de fapt vor dori sa le intorci favorurile la un moment dat sub o alta forma. Zilele de 3 si 4 iunie se evidentiaza prin relatiile cu sefii si ceva probleme in domeniul profesional. Se pot rezolva usor divergentele daca vei avea rabdare sa-ti explici deciziile si sa asculti ce au de spus ceilalti.

Balanta

Te simti bine in aceasta saptamana. Efectele generate din astral se vor remarca imediat si anume vei deveni mai comunicativ, dornic de dialog cu ceilalti, iar calitatile psihice se pot accentua. Totusi poate aparea tendinta de a trai mai mult la nivel mental si de a ignora viata de zi cu zi. Influenta celorlalti asupra deciziilor tale incearca sa o eviti si sa lasi demararea planurilor marete de viata pentru o alta perioada mai buna. Zilele de 5 si 6 iunie aduc forfota in domeniul profesional. Prudenta in relatiile cu sefii, pentru ca imaginea ta in ochii celorlalti poate avea de suferit.

Scorpion

La inceputul saptamanii sunt zile bune pentru a-ti achita facturile, taxele, impozitele sau pentru a te ocupa de relatiile cu institutiile financiare. Sunt posibile neintelegeri, intarzieri legate de obtinerea banilor sau documentelor, dar cu putin efort si bunavointa vei reusi sa rezolvi totul cu bine. Urmeaza o perioada de aproximativ trei saptamani in care iti poti trasa noi directii de viata, alaturi de alti oameni. Pe 5 si 6 iunie se anunta vesti din strainatate sau referitoare la studii. De retinut ce informatii se vehiculeaza in preajma ta vizavi de aceste sectoare de viata, intrucat iti pot schimba viata.

Sagetator

Relatiile parteneriale iti vor atrage atentia inca din primele zile ale saptamanii. Sunt posibile dialoguri aprinse, reconfigurari de pozitie in cadrul unui parteneriat sau chiar o colaborare se poate incheia. Ti se poate oferi posibilitatea aderarii la diverse grupuri sau organizatii cu scopuri umanitare. Fii prudent, verifica cu atentie toate detaliile si evita persoanele cunoscute prea putin. Recomandabil este sa fii deschis la parerile si indemnurile celorlalti, dar singur sa iei deciziile ce privesc o eventuala implicare in actiuni noi. Insa, persoana iubita iti poate reprosa faptul ca esti precupat mai mult de prieteni, neglijandu-ti astfel sentimentele.

Capricorn

Domeniul profesional este cel mai vizat de astre in aceasta saptamana. Bine ar fi sa fii sincer mai intai cu tine insuti si apoi sa-ti spui parerea, ideile sau doleantele vizavi de activitatile desfasurate la serviciu. Sfatuieste-te cu colegii, cere ajutorul persoanelor cu autoritate sau retrage-te cinstit din acea activitate. Tendinta perioadei este de a-ti orienta eforturile catre zona sociala in detrimentul familiei si a celor dragi. Poate si pentru ca relatiile cu acestia si atmosfera din camin sunt destul de tensionate, insa cu prudenta si discernamant vei depasi totul cu bine.

Varsator

Relatiile sentimentale reprezinta temele propuse de astre la inceputul saptamanii. Replicile aprinse si controversele vor fi frecvente, iar de aici va rezulta si un nivel crescut de emotivitate. Tine-ti firea si lasa-le celorlalti dreptul de a-si spune parerea si de a-si hotari singuri destinul. Relatiile cu strainatatea vor fi la ordinea zilei, oferindu-ti vesti interesante si informatii pretioase legate de o posibila calatorie indepartata in scop turisitc, pentru studii sau pentru un loc de munca. Zilele de 5 si 6 iunie anunta multa zarva la serviciu si relatii colegiale tensionate. Ocupa-te doar de indatoririle tale si evita provocarile celorlalti.

Pesti

Pentru inceputul saptamanii, astrele iti transmit mult spor si chef de treburi gospodaresti.. Sunt favorizati banii comuni si mostenirile, partajele, castigurile din colaborari. Verifica atent toate documentele financiare. Mirajul afacerilor iti va da tarcoale timp de aproximativ trei saptamani, insa de retinut ca este doar un miraj. Evita cheltuielile extravagante si achita-ti darile catre stat sau catre ceilalti. Sunt posibile mici neintelegeri cu persoana iubita sau cu copiii. Pentru finalul saptamanii se anunta multe treburi la serviciu. Colegii vor pleca in week-end repede, asa incat va trebui sa te bazezi doar pe fortele tale.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен

Ссориться в данный период категорически не рекомендуется. Мириться потом будет сложно. Займитесь чем-нибудь созидательным, чтобы успокоить себя. На работе постарайтесь сделать все по максимуму, чтобы иметь возможность уйти в отпуск. Это вам необходимо.

Телец

Один из самых непростых периодов за последнее время. Будут и проблемы, и разочарования, и потери. Но самое главное — вы выдержите все это! Звезды не советуют сейчас давать в долг — деньги не вернутся. А вот приглашать в гости друзей стоит: это пойдет вам на пользу.

Близнецы

Важные дела постарайтесь завершить к концу этого периода. Сейчас вам захочется отдохнуть: не противьтесь, иначе могут начаться проблемы со здоровьем. Дети сейчас категорически откажутся вас слушаться и понимать. Действуйте мудростью, а не напором.

Рак

Все знакомства в данный период будут благоприятными и с заделом на будущее. Будьте приветливы, чтобы расположить людей к себе. В конце недели вам может поступить интересное предложение по работе. Не принимайте решений, не посоветовавшись.

Лев

Правило бумеранга будет действовать во всем, за что ни возьметесь. Имейте в виду: все вернется! Не ссорьтесь с начальством даже в мелочах — это может повлиять на развитие вашей карьеры в дальнейшем. В питании будьте умеренны.

Дева

Воздух в эти дни будет пропитан напряжением. Постарайтесь его сгладить. Период благоприятен для учебы и саморазвития. А вот переезжать сейчас не стоит: обязательно что-нибудь пойдет не так. В это время можно забеременеть: желающие, возьмите это на заметку.

Весы

Обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Успех ожидается даже в тех сферах, где раньше вы не преуспевали. В выходные не забывайте отдыхать. Не стремитесь все успеть, особенно в вопросах, касающихся детей. Главное — качество, а не количество.

Скорпион

Дела, начатые недавно, будут буксовать. Что бы вы ни делали, результата не увидите. Смиритесь. На работе поддерживайте хорошие отношения с коллегами. А во время ссор с домочадцами, которые возможны, будьте снисходительны. От вас зависит исход конфликта.

Стрелец

Следите за всем, что будете говорить в ближайшую неделю. Иногда и вовсе лучше промолчать. В личных отношениях возможны обиды и недопонимание. Пойдите на примирение первым, чтобы не накалять обстановку. Период травмоопасен: будьте аккуратнее!

Козерог

Даже если сейчас вам захочется пожаловаться, не делайте этого. В этот период надо стойко переносить все тяготы и неудачи. Во второй половине недели ситуация начнет налаживаться. Больше всего порадуют успехи в финансовой сфере: возможны крупные денежные поступления.

Водолей

Отличные выходные ждут вас! Отдохните так, чтобы набраться сил по максимуму. Нежелательно работать с землей: дачные труды поручите кому-нибудь другому. Говорите как можно больше комплиментов окружающим. Позже это может сыграть вам на руку.

Рыбы

Это период, когда вы будете ощущать мощную энергию, идущую изнутри. Совершайте подвиги и покоряйте мир сейчас! Идеальное время для занятий спортом и ранних подъемов. 9 июня будьте осторожны: в этот день велик риск быть обманутой. Полностью полагайтесь на интуицию.