De ce șarpele a regretat după ce i-a ispitit pe Adam și Eva

− Șarpele a regretat enorm după ce i-a ispitit pe Adam și Eva.

− De ce?

− Păi, după ce Eva a mușcat mărul, ea a văzut în șarpe nu numai un animal, ci și curea, portofel și gentuță!…

  

Doi vecini stau de vorbă:

− Hai, mă, că nu eram așa beat aseară…

− Omule, ți-ai aruncat soacra pe geam și ai strigat: „Mă lepăd de Satana!”.

  

Gheorghe pe patul de moarte…

− Rozi!!!! Cheamă-l aici pe preotul care ne-o cununat!

− Na, dar de ce chiar pe el?

− Pentru că vreau să-l iert!

  

– Măi vecine, cum o mai duce fiu-tu? Tot în Germania?

– Da, o terminat luna trecută facultatea de drept.

– Seriooos? Bravo! Și acum ce face?

– Acum o mutat schela la fațada facultății de medicină.

  

Soția urlă: Eu am cumpărat casa, mobila, mașina! Tu ce-ai avut înainte de căsătorie?!

Soțul:Liniște!

  

Examen la cursul de logică. Subiectul era “demonstrați că scaunul de la catedră este invizibil”. Toți studenții scriu câte 5-6 pagini, dar nota 10 o ia Bulă, care scrisese doar două cuvinte: ”Ce scaun?”.

  

Universitatea București organizează ziua porților deschise. Un grup de părinți cere permisiunea de a fotografia sălile și biblioteca:

− Avem un fiu care dă BAC-ul în vară și am vrea să-i arătăm ce-l așteaptă dacă decide să se înscrie aici.

Atunci un alt părinte vede un grup de studente, toate bune rău, și le cere voie să le facă o poză, explicând:

− Am un fiu care anul trecut a picat BAC-ul. Vreau să-i arăt ce a pierdut!

  

− Astăzi ai întârziat la prima oră, îi spuse diriginta lui Gigel. Ce s-a întâmplat?

− Tata a avut nevoie de mine acasă.

− Gigel, știu că ai un frate mai mare. Nu putea să te înlocuiască el?

− Nu, pentru că pe mine trebuia să mă bată…

  

− Bulă, ce e cu seringa din ghiozdanul tău?

− Tată, mă droghez.

− Ok, credeam că vrei să te vaccinezi.



  

La psiholog:

− Doamnă, pe o scară de la 1 la 10, cât de curioasă sunteți?

− De unde aveți scara?

  

− Mă Ioane, iară te-am prins în pat cu panarama asta, cu care te-am prins și amu trei săptămâni!

− Trei săptămâni? Înseamnă că o vinit la rapel…

  

Doi bețivi mai corpolenți stau de vorbă:

− Ieri seară am început dieta lichidă și am făcut și puțină mișcare.

− Adică?

− Am băut 3 sticle de vin și am căzut pe scări.