Secretara de stat a ME a declarat pentru Ziarul de Gardă: EXAMENELE DE BACALAUREAT DIN ACEST AN NU MAI POT FI ANULATE.

Examenele de bacalaureat, din acest an, nu mai pot fi anulate. Un proiect de lege cu privire la anularea examenelor de capacitate, deși a fost înregistrat, nu a fost votat în nicio lectură, și nici nu mai poate fi aprobat de către aleșii poporului, întrucât Parlamentul din actuala legislatură a fost dizolvat la 28 aprilie curent.

Secretara de stat a Ministerul Educației Natalia Grîu a declarat pentru Ziarul de Gardă că ministerul de resort este pregătit pentru organizarea examenelor de capacitate. În acest context, sesiunea de bacalaureat este programată pentru perioada 4 – 22 iunie 2021, iar Ministerul Educației a elaborat deja un set de măsuri organizatorice în acest sens.

„Vreau să vă spun că la această etapă, noi nici nu am gândit foarte mult la soluția Parlamentului în legătură cu anularea examenelor. Noi, pe durata acestui an de studii, am pregătit organizarea bacalaureatului conform orarului de activitate pe care îl avem. La această etapă Ministerul Educației are o viziune clară cum să fie organizate examenele la finalizarea treptei de liceu și de gimnaziu. Este pregătit pentru organizarea acestora.

Pot să precizez câteva detalii importante:

Natalia Grîu

Printre acțiunile importante întreprinse în vederea asigurării în siguranță, dar și pentru respectarea criteriului de obiectivitate și integritate a procedurii de examen, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a asigurat decondiționarea programelor de bacalaureat cu anumite accente care să permită accesibilizarea conținutului de test într-un an pandemic, este o practică pe care au făcut-o mai multe state. De asemenea, a fost majorat numărul de centre de bacalaureat pentru ca să nu fie aglomerări de elevi în centrele de bac. A fost mărit și numărul centrelor de evaluare pentru ca pedagogii pentru ca să nu se adune, să nu fie aglomerări. Pentru aceasta noi o să organizăm evaluarea în mai multe centre de bacalaureat în acest an. Ca un element suplimentar față de ceea ce se face de regulă, de asemenea au fost elaborate instrucțiuni foarte clare care reglementează respectarea normelor de sănătate publică în procedura de organizare a examenelor de bacalaureat”, ne-a comunicat Natalia Grîu, secretara de stat a ministerului Educației.

Secretara de stat a mai precizat că sesiunea de bacalaureat va începe la 4 iunie și se va încheia la 22 iunie 2021, iar ministra Educației urmează să vină în scurt timp cu mai multe precizări pe marginea acestui subiect.

La 27 aprilie, fracțiunea Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) a anunțat că a înregistrat un proiect de lege privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general.

Pe 23 aprilie, liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat că le-a propus deputaților socialiști să înainteze o inițiativă în Legislativ prin care să solicite spre aprobare anularea examenelor de capacitate, bacalaureat, dar și a altor examene. Cauza – aceeași ca și anul trecut, afirma atunci Dodon.

„Am propus fracțiunii parlamentare să înainteze inițiativa ce prevede anularea examenelor de absolvire în licee ( bacalaureat ) și a altor examene, în acest an de studii, din cauza perioadei îndelungate în care copiii nu au fost prezenți în școală, (din aceeași cauză ca și anul trecut)”, scrie Dodon pe Facebook.

În contextul situației pandemici, anul trecut, Parlamentul de la Chișinău a aprobat, în ambele lecturi, proiectul de lege privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020. Proiectul a fost susținut atunci de 76 de deputați. Proiectul de lege a fost aprobat în contextul diminuării riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 a elevilor, studenților și cadrelor didactice.

Parlamentul de Legislatura a X-a a fost dizolvat, odată ce decretul președintei R. Moldova, Maia Sandu, în acest sens a intrat în vigoare la data emiterii, adică miercuri, 28 aprilie, iar în contextul acestor acțiuni, Parlamentul ales la 24 februarie 2019 nu mai poate adopta nicio lege.

SURSA: Cristina DULEA, Ziarul de Gardă