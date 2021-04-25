Овен: во второй половине недели вам стоит умерить инициативу

De către
OdN
-
0
53

Гороскоп на неделю

Овен

Вы будете больше заниматься собой, своими личными делами, тем, что для вас всего важнее и желаннее. У вас повысится энергичность и уверенность в себе, поэтому вы легко можете стать лидером, одержать победу над другими или своими недостатками, тормозящими ваше движение к успеху. Вы можете в какой-то мере изменить свою судьбу. Но во второй половине недели вам стоит умерить инициативу, сделать передышку и заниматься в основном текущими делами.

Телец

Планеты склоняют вас к накоплению материальных ценностей, деланию запасов. Поэтому возможны большие траты на удовлетворение ваших запросов. Первая половина недели благоприятна для приобретения украшений, предметов интерьера, осветительных приборов, зеркал и произведений искусства. И всех вещей длительного пользования, предметов для коллекций. Во вторую половину недели лучше ничего серьёзного не покупать.

Близнецы

В этот период возрастает восприимчивость к инфекциям, риск заболеваний дыхательной системы, поэтому тщательнее следите за тем, во что вы одеваетесь, а в особенности обуваетесь, так как промокшие ноги, сквозняки, одежда не по погоде может приводить к переохлаждению и простуде. Опасайтесь падений и ушибов, растяжения связок. Не исключены болезни зубов, костей, суставов. В конце недели могут быть проблемы с сосудами.

Рак

На этой неделе для вас актуальнее всего вопросы, связанные с семьёй, детьми, жильём, бытом. Для творческих людей это время завершения одного проекта и созревания новой идеи. Только не следует ничего начинать во второй половине недели. В это время лучше обращаться к незаконченным ранее делам или продолжать начатое. У людей несемейных возможны романтические отношения, а во второй половине недели не исключены встречи со старыми приятелями, друзьями детства.

Лев

Материальное положение во многом зависит от вашего трудолюбия и работоспособности. Придётся проявлять больше изобретательности, чтобы работать более эффективно. В лучшем положении будут люди творческие, которые любят свою работу. Успех возможен в рекламе, организации всевозможных шоу, в профессиях, связанных с изготовлением и продажей одежды, украшений, уходом за детьми. Во второй половине недели задержки и отсрочки в делах могут сказаться и на доходах.

Дева

Хорошее время для укрепления иммунитета, перехода на более здоровый образ жизни и более полезное питание. Позитивное отношение к людям и прогулки на свежем в воздухе в могут сделать вас энергичнее и работоспособнее. Во второй половине недели нежелательны операции и обследования. Требует особого внимания система кровообращения, глаза. При невнимательности к своему здоровью могут обостряться хронические болезни, есть опасность производственных травм и отравлений.

Весы

В этот период очень важно сохранять объективность как в оценке других людей и событий, так и в оценке собственных способностей и возможностей. Ваша самостоятельность и самодостаточность в это время невелика. Точнее, вам придётся определиться, на чьей стороне вы будете и против кого. В этот период возможно участие в коллективных конфликтах или даже в судебных разбирательствах. Личная жизнь тоже может быть бурной, возможны конфликты из-за денег или ревности.

Скорпион

Ваши денежные успехи зависят не только от вас, важно конструктивное взаимодействие с близкими людьми, особенно с мужем (женой) относительно заработков и распределения семейного бюджета. В противном случае не исключены разногласия, приводящие к проблемам не только личным, но и материальным. Во второй половине недели нежелательны командировки, дальние и долгосрочные поездки на заработки, лучше ничего не менять в это время.

Стрелец

В этот период следует беречь печень и всю нижнюю часть тела. Если имеются проблемы с ногами, суставами, примите профилактические меры. Вообще, это хорошая неделя для укрепления здоровья, при этом не обязательно ходить по врачам. Наоборот, лучше не посещать медицинские учреждения без крайней необходимости. Лучше создайте в своём доме комфортную для себя обстановку, чаще занимайтесь тем, что поднимает вам настроение, и почувствуете себя значительно лучше.

Козерог

Повышенное стремление к социальным достижениям, завоеванию авторитета в обществе. Для вас очень важно быть лидером в обществе. При определённом старании вы можете хорошо проявить себя в профессиональной сфере. Что касается политической активности, общественной деятельности, то ваше лидерство сопряжено с борьбой, протестом, нарушением правил, участием в скандалах. Мирным и традиционным путём достичь популярности и признания в избранных вами кругах не удастся. Во второй половине недели лучше не начинать ничего нового.

Водолей

На ваши материальные дела сильно влияют внешние обстоятельства и другие люди. Это могут быть работодатели или покровители, спонсоры или друзья, которые захотят или, наоборот, не захотят помочь вам в бизнесе или карьере. Возможен успех в свободной профессии, в областях, близких к искусству и красоте, благодаря людям, которые могут сделать вам рекламу. Во второй половине недели задержки, препятствия в делах могут привести к ухудшению материального положения.

Рыбы

Психологически и энергетически тяжёлый период, возможно обострение хронических заболеваний, под ударом эндокринная и лимфатическая системы. Бережно следует относиться к почкам и коже, не исключены воспаления и высыпания на лице, на губах. Риск травм повышен в начале недели. В первой половине недели нежелательны любые операции, особенно в области лица и головы. В это время хорошо отдыхать, накапливать силы, полезны занятия йогой, медитации.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.