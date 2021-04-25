Овен: во второй половине недели вам стоит умерить инициативу

Гороскоп на неделю

Овен

Вы будете больше заниматься собой, своими личными делами, тем, что для вас всего важнее и желаннее. У вас повысится энергичность и уверенность в себе, поэтому вы легко можете стать лидером, одержать победу над другими или своими недостатками, тормозящими ваше движение к успеху. Вы можете в какой-то мере изменить свою судьбу. Но во второй половине недели вам стоит умерить инициативу, сделать передышку и заниматься в основном текущими делами.

Телец

Планеты склоняют вас к накоплению материальных ценностей, деланию запасов. Поэтому возможны большие траты на удовлетворение ваших запросов. Первая половина недели благоприятна для приобретения украшений, предметов интерьера, осветительных приборов, зеркал и произведений искусства. И всех вещей длительного пользования, предметов для коллекций. Во вторую половину недели лучше ничего серьёзного не покупать.

Близнецы

В этот период возрастает восприимчивость к инфекциям, риск заболеваний дыхательной системы, поэтому тщательнее следите за тем, во что вы одеваетесь, а в особенности обуваетесь, так как промокшие ноги, сквозняки, одежда не по погоде может приводить к переохлаждению и простуде. Опасайтесь падений и ушибов, растяжения связок. Не исключены болезни зубов, костей, суставов. В конце недели могут быть проблемы с сосудами.

Рак

На этой неделе для вас актуальнее всего вопросы, связанные с семьёй, детьми, жильём, бытом. Для творческих людей это время завершения одного проекта и созревания новой идеи. Только не следует ничего начинать во второй половине недели. В это время лучше обращаться к незаконченным ранее делам или продолжать начатое. У людей несемейных возможны романтические отношения, а во второй половине недели не исключены встречи со старыми приятелями, друзьями детства.

Лев

Материальное положение во многом зависит от вашего трудолюбия и работоспособности. Придётся проявлять больше изобретательности, чтобы работать более эффективно. В лучшем положении будут люди творческие, которые любят свою работу. Успех возможен в рекламе, организации всевозможных шоу, в профессиях, связанных с изготовлением и продажей одежды, украшений, уходом за детьми. Во второй половине недели задержки и отсрочки в делах могут сказаться и на доходах.

Дева

Хорошее время для укрепления иммунитета, перехода на более здоровый образ жизни и более полезное питание. Позитивное отношение к людям и прогулки на свежем в воздухе в могут сделать вас энергичнее и работоспособнее. Во второй половине недели нежелательны операции и обследования. Требует особого внимания система кровообращения, глаза. При невнимательности к своему здоровью могут обостряться хронические болезни, есть опасность производственных травм и отравлений.

Весы

В этот период очень важно сохранять объективность как в оценке других людей и событий, так и в оценке собственных способностей и возможностей. Ваша самостоятельность и самодостаточность в это время невелика. Точнее, вам придётся определиться, на чьей стороне вы будете и против кого. В этот период возможно участие в коллективных конфликтах или даже в судебных разбирательствах. Личная жизнь тоже может быть бурной, возможны конфликты из-за денег или ревности.

Скорпион

Ваши денежные успехи зависят не только от вас, важно конструктивное взаимодействие с близкими людьми, особенно с мужем (женой) относительно заработков и распределения семейного бюджета. В противном случае не исключены разногласия, приводящие к проблемам не только личным, но и материальным. Во второй половине недели нежелательны командировки, дальние и долгосрочные поездки на заработки, лучше ничего не менять в это время.

Стрелец

В этот период следует беречь печень и всю нижнюю часть тела. Если имеются проблемы с ногами, суставами, примите профилактические меры. Вообще, это хорошая неделя для укрепления здоровья, при этом не обязательно ходить по врачам. Наоборот, лучше не посещать медицинские учреждения без крайней необходимости. Лучше создайте в своём доме комфортную для себя обстановку, чаще занимайтесь тем, что поднимает вам настроение, и почувствуете себя значительно лучше.

Козерог

Повышенное стремление к социальным достижениям, завоеванию авторитета в обществе. Для вас очень важно быть лидером в обществе. При определённом старании вы можете хорошо проявить себя в профессиональной сфере. Что касается политической активности, общественной деятельности, то ваше лидерство сопряжено с борьбой, протестом, нарушением правил, участием в скандалах. Мирным и традиционным путём достичь популярности и признания в избранных вами кругах не удастся. Во второй половине недели лучше не начинать ничего нового.

Водолей

На ваши материальные дела сильно влияют внешние обстоятельства и другие люди. Это могут быть работодатели или покровители, спонсоры или друзья, которые захотят или, наоборот, не захотят помочь вам в бизнесе или карьере. Возможен успех в свободной профессии, в областях, близких к искусству и красоте, благодаря людям, которые могут сделать вам рекламу. Во второй половине недели задержки, препятствия в делах могут привести к ухудшению материального положения.

Рыбы

Психологически и энергетически тяжёлый период, возможно обострение хронических заболеваний, под ударом эндокринная и лимфатическая системы. Бережно следует относиться к почкам и коже, не исключены воспаления и высыпания на лице, на губах. Риск травм повышен в начале недели. В первой половине недели нежелательны любые операции, особенно в области лица и головы. В это время хорошо отдыхать, накапливать силы, полезны занятия йогой, медитации.