Cod galben de bunătate în sâmbăta Floriilor!

CEL MAI MARE PROIECT NAŢIONAL DE SPRIJINIRE A OAMENILOR NEVOIAŞI Campania de Paști „Masa Bucuriei” este CEL MAI MARE PROIECT NAŢIONAL DE SPRIJINIRE A OAMENILOR NEVOIAŞI.

Acesta este organizat pentru al XII-lea an consecutiv de către Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei și Banca de Alimente. Campania are drept scop cultivarea solidarității, milosteniei, iubirii de aproapele și culminează cu o colectă națională de produse alimentare pentru masa caldă a bătrânilor singuratici. Organizată tradițional în sâmbăta Floriilor, acțiunea are loc concomitent în aproximativ 120 de magazine din 20 de localități de la ora 10:00 până la ora 19:00. În rețelele de magazine implicate, sunt amenajate boxe speciale pentru donația de produse alimentare. Toate resursele acumulate în campanie devin prânzul cald oferit zilnic, pe parcursul întregului an oamenilor nevoiași – beneficiari ai centrelor parohiale şi a cinci cantine sociale din cadrul Mitropoliei Basarabiei și organizațiilor partenere implicate în campanie. În 2019, ediția precedentă a proiectului, Moldova a donat într-o singură zi peste 50 de tone de alimente. În acest an, mai mult ca niciodată, solidaritatea poate învinge sărăcia şi foamea.

Parohia Ortodoxă ” Sfinții Martiri Brâncoveni” din municipiul Soroca, prin preotul paroh Huluță Sorin și Consiliul Parohial, vă îndeamnă să donați în magazinele partenere din orașul Soroca care vor avea afișul campaniei și boxa pentru alimente la intrarea în magazin.

Magazine partenere: „Linella”, „Fourchette”, „Pasaj” (sectorul 3), „Tavi” (sectorul 4), „La Dusea” (lângă Liceul Teoretic „Ion Creangă”)

Partener media: ziarul Observatorul de Nord.

Pe 24 aprilie, Donația fiecăruia poate umple farfuria unui flămând!