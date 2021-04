Primăria Soroca a cumpărat o mașină, la mâna a doua, la preț de peste nouă mii de euro

Primăria Municipiului Soroca a anunțat organizarea unei licitații ca să cumpere “transport pentru necesitățile primăriei”, printre care și un automobil sedan la preț de 170,000 lei. În aceeași ofertă, cu suma totală de 796,000 lei, primăria a anunțat că vrea să cumpere un camion de 90,000 lei, un microbuz de 136,000 lei și un buldo-excavator la preț de până la 400,000 lei.



Asta după ce majoritatea consilierilor municipali din Soroca au votat alocarea a 200 mii de lei în bugetul anului 2021, pentru procurarea a încă unui automobil pentru primăria Soroca.

Săptămâna trecută conducerea primăriei Soroca a bătut palma cu cetățeanul L. Popescu, de la care a procurat un automobil Volkswagen Passat, la mâna a doua, la preț de peste nouă mii de euro, cu aproape 30 mii de lei mai mult decât prețul anunțat inițial la licitație fără TVA.

„Da, noi am procurat un automobil, ne-a confirmat informația, Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar al municipiului Soroca pe domeniul economie. Automobil nu este nou, anul producției este 2015, dar a fost procurat într-o starea tehnică foarte bună. Noi am dat pe el 199 990 lei, dar să știți că prețul său de piață este mult mai mare. Anterior am anunțat o licitație, dar nu a fost nici o ofertă. Și am continuat totuși procedura ca să achiziționăm automobilul”.

Automobilul Volkswagen Passat cu numărul de înmatriculare SBB 117, a fost achiziționat printr-un contract de mică valoare. Anterior, la audierile publice organizate de primărie, s-a anunțat că acesta este procurat pentru viceprimari și specialiștii din administrația publică locală.

Amintim că anul trecut, la nici 100 de zile de la preluarea conducerii municipiului Soroca, noua administrație a hotărât că este necesar de procurat două automobile pentru necesitățile primăriei. Din cei 360 mii lei au alocați a fost procurată o mașină Škoda Octavia cu 305 729 de lei, adică 84% din banii alocați pentru ambele mașini.