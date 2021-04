UE // Laboratorul SA “Regia Apă-Canal Soroca” urmează să fie reînnoit cu sprijinul Uniunii Europene / GALERIE FOTO

La Soroca, este în toi derularea proiectului “Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca”, parte a unui proiect mai amplu — „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Pe lângă abilitarea cetățenilor, și mai concret a Coaliției Locale a Societății Civile din municipiul Soroca, proiectul implementat de Asociația Obștească Centrul de Resurse pentru Tineret ”DACIA” din Soroca își propune modernizarea echipamentului laboratorului SA ”Regia Apă-Canal Soroca” ce se află la bazinul nr. 1.

Echipamentul de aici, parte din care este de-o seamă cu unii angajați ai laboratorului, pe lângă faptul că este depășit de timp, nu permite realizarea a mai multor tipuri de investigații importante.

Svetlana Suveica, inginer-microbiolog“Odată cu venirea primăverii, vin schimbări mari și la laboratorul de investigații al SA ”Regia Apă-Canal Soroca”, ne spune inginerul-microbiolog Svetlana Suveica. Ne bucurăm foarte mult, fiindcă până în prezent lucrăm cu echipamentul cu care a fost dotat laboratorul cu foarte mulți ani în urmă. Desigur, ne străduim să lucrăm cu el, să facem investigațiile, dar oricum este vechi. De aceea acum ne punem speranța în proiectul GIZ, ce ne va schimba tot echipamentul atât la laboratorului microbiologic, cât și la laboratorul chimic, va fi schimbat și mobilierul. Vom avea echipament nou, echipament modern, o să avem siguranță de calitatea investigațiilor, iar sorocenii vor avea numai de câștigat. Proiectul este finanțat din bani europeni, organizația noastră nu o să suporte cheltuieli pentru echipament și o să ne rămână bani tot pentru noi, pentru încălzire, pentru reactive ș.a.”

Desigur că, prin implementarea proiectului nu se va reînnoi doar echipamentul din laborator, ci în primul rând se vor îmbunătăți serviciile de asigurare cu apă a populației municipiului Soroca, dar și a câtorva sate care sunt aprovizionate de aceeași întreprindere. Sistemul de alimentare cu apă al municipiului și a câtorva localități rurale este la balanța SA ”Regia Apă-Canal Soroca”, fondată de Consiliul Municipal Soroca și administrată prin intermediul Consiliului de Administrație.

“Orice donație, indiferent de sursa de finanțare, este binevenită pentru SA ”Regia Apă-Canal Soroca”, mai ales într-o perioadă complicată în care se află întreprinderea, crede Artur Lesco, președintele Consiliului de Administrație SA ”Regia Apă-Canal Soroca”. În urma implementării acestui mic proiect, grație implicării CRT DACIA, laboratorul întreprinderii, care este una din cele mai importante părți ale furnizorului principal de apă potabilă din municipiu și nu numai, va avea de cules doarroade bune. În primul rând, vom avea o altă calitate la analizele de laborator la apă, în al doilea rând, vom avea unul din cele mai performante și bine dotate laboratoare din țară. La fel va fi și o stimulare a specialiștilor care sunt implicați în lucrul cu utilajele, ținând cont că se lucrează cu echipamente foarte vechi, încă de pe timpul URSS.”

Artur Lesco, președintele Consiliului de Administrație

SA ”Regia Apă-Canal Soroca”:

“Apreciez pozitiv acest proiect și dacă va fi finalizat cu succes, așteptările să coincidă cu planul stabilit în proiect. Cred că putem da start la alte idei, pentru că și comunitatea are nevoie de diferite proiecte, inclusiv și sociale, dar finanțări nu prea sunt.”

Concursul de achiziție a echipamentului modern pentru laborator a avut loc la sfârșitul lunii martie, iar între timp urmează să fie realizată și altă componentă a proiectului — elaborarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare a municipiului Soroca și a Planului de Acțiuni în domeniu pentru perioada 2021-2025. ”Strategia va permite întreprinderii oportunitatea ca în mod planificat să-și valorifice alocările financiare, inclusiv să atragă investiții din exterior de la diverși parteneri de dezvoltare pentru modernizarea rețelelor de apeduct și canalizare la standarde europene, să construiască stația de epurare, inclusiv să amelioreze situația financiar-economică”, consideră implementatorii proiectului.

Rezultatele planificate:

 Laboratorul de încercări al SA ”Regia Apă-Canal Soroca” — modernizat cu echipament nou și acreditat pentru a funcționa conform normelor legale, inclusiv personal instruit în acest sens. Strategie elaborată pentru dezvoltarea serviciilor municipale pentru alimentarea cu apă potabilă și canalizare — elaborată și aprobată, care permite valorificarea resurselor locale și externe pentru necesitățile de dezvoltare. Societatea civilă implicată în dezvoltarea inițiativelor locale legate de îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare.

Amintim că AO Centrul de Resurse pentru Tineret ”DAICA” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca”. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

Diana Tanas, locuitoare a municipiului Soroca:

“Sigur că este o metodă foarte bună ca societatea civilă să contribuie activ la rezolvarea problemelor locale, îndeosebi dacă este vorba despre aprovizionarea cu apă potabilă, despre calitatea serviciilor cu referire la subiectul dat. Pe lângă faptul că administrația publică locală are foarte multe sarcini în spate, trebuie să recunoaștem că și bugetele sunt destul de austere și, respectiv, acestea nu fac față tuturor cerințelor. Anume din acest motiv societatea civilă, prin intermediul diferitelor proiecte, cu bani extrabugetari dobândiți și aduși în comunitate, trebuie să realizeze asemenea proiecte. În cazul proiectului privind modernizarea și asigurarea cu echipament a laboratorului de la bazinul de aprovizionare cu apă nr. 1, este destul de important și vital pentru cetățeni, din motiv că fiecare dintre noi vrea să cunoască că locul de unde se aprovizionează cu apă este sigur și este securizat. Avem nevoie de un laborator bine dotat, bine echipat, astfel încât noi să fim siguri de apa pe care o utilizăm.” Andrei Iovu, locuitor al municipiului Soroca:

“Faptul că va fi reechipat laboratorul SA ”Regia Apă-Canal Soroca” ne bucură foarte mult, știu că analizele care se fac la moment sunt foarte puține, deoarece nu au echipament suficient, o parte din utilaje sunt vechi și nefuncționale, și astfel noi nu avem o informație deplină despre calitatea apei. Având în vedere că proiectul va fi implementat, acesta le va permite să aibă echipamente moderne, de calitate înaltă, astfel se va mări productivitatea, vor face mai multe analize pe zi, pe săptămână și pe lună, se va mări fiabilitatea lor, deoarece vom avea încredere mai mare în aceste rezultate realizate cu echipamente noi de o precizie mai înaltă. Salut cu ambele mâini acest proiect care ne va da o siguranță mai mare asupra calității apei pe care noi o consumăm zi de zi și deci este un beneficiu pentru toți locuitorii orașului Soroca. Sperăm că Soroca va deveni un exemplu pentru alte orașe de a implementa astfel de proiecte.”

“Proiectul a fost o inițiativă dezvoltată pe baza necesităților reale, care le are acum acest furnizor, afirmă Ion Babici, managerul proiectului. La momentul elaborării noi am discutat și am dezbătut mai multe probleme cu care ei se confruntă și ne-am oprit la una pe care am putea să o rezolvăm la această etapă și care ține de modernizarea bazinelor de acumulare a apei și a laboratorului care este responsabil de verificarea calității apei, care mai departe este vândută către cetățeni. În cadrul proiectului noi vom încerca să mergem pe câteva aspecte, unul ține de însuși laboratorul pe care-l vom moderniza cu echipamente noi, în așa fel ca ei să își poată permite să efectueze toate măsurările necesare pentru a determina calitatea apei, care ulterior este furnizată deja la furnizorul final. Noi am făcut mai multe acțiuni, suntem la etapa de procurare a acestui echipament, a fost un proces transparent și cu implicarea nemijlocită a reprezentanților din cadrul întreprinderii și a laboratorului, a societății civile și alți parteneri, cum ar fi Consiliul Raional Soroca, care, într-un fel, este și el interesat de a dezvolta acest proiect în municipiul Soroca. Însuși proiectul are un scop mai general, și anume de a consolida capacitățile societății civile pentru ca să se implice într-o formă proactivă în soluționarea problemelor locale, în cazul nostru — de a ajuta furnizorul de apă să își îmbunătățească serviciile prestate către consumator. Deci, noi nu avem intenția de a bloca cumva activitatea întreprinderii, ba dimpotrivă, noi ne dorim ca prin soluții care pot fi accesate din exterior, resurse financiare sau oportunități, să încercăm să rezolvăm acele probleme care la momentul respectiv sunt în capacitatea noastră. Plus la asta, noi ne-am gândit că ar fi bine să abordăm problemele care țin de activitatea întreprinderii pe un termen mai lung. În acest sens, evident, ca să poți interveni cu fonduri mai mari și însăși întreprinderea să poată solicita suport în exterior, este necesar să fie elaborată o strategie de dezvoltare. În ea să fie punctate toate obiectivele de viitor și necesitățile la moment, pentru a fi realizate aceste obiective. Suntem și la acest capitol în lucru, a fost selectat un expert care va ajuta întreprinderea să își dezvolte acest plan strategic, ca ulterior să fie consultat și aprobat la nivelul Consiliului Municipal Soroca.”

Ion Babici, managerul proiectului:

“Noi vom încerca să avem o conlucrare cât mai constructivă, respectiv interesul primordial în cadrul acestui proiect este legat de cetățeni, de calitatea apei pe care o procură de la SA ”Regia Apă-Canal Soroca” și ca întreprinderea să aibă posibilitatea să exercite aceste sarcini la nivelul solicitat de către legislația Republicii Moldova.”

Printre beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt și cei aproximativ 11 mii de abonați ai serviciilor de apă (la unii și de canalizare) ai SA ”Regia Apă-Canal Soroca”. Totodată, obiectivul principal al proiectului “Măsuri de modernizare a securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca” este crearea cadrului necesar pentru participarea și implicarea membrilor Coaliției Locale a Societății Civile la elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor, proiectelor și intervențiilor legate de prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca.

