Дезинформация, которая убивает

Мысли критически!

С самого начала пандемии, мы каждый день слышим наводящие ужас цифры и данные о смертях, вызванных инфекцией COVID-19. Умирают как рядовые граждане, так и публичные личности: писатели, журналисты, артисты… Некоторые из этих смертей обусловлены тем, что люди верят во всевозможные теории заговора, убеждены в том, что вирус не существует или же не столь опасен, как об этом говорят. В результате, они поздно обращаются к врачу и погибают, сраженные болезнью…

В конце марта умер от последствий новой коронавирусной инфекции молодой многообещающий артист из Молдовы. Многие пользователи интернета писали в социальных сетях, что он отрицал существование COVID-19. И действительно, на его странице в Facebook размещены видео и изображения, продвигающие идею, что инфекция якобы не существует или что пандемия срежиссирована Биллом Гейтсом либо другими лицами с целью обогащения. А еще он распространял месседжи, направленные против вакцинации.

Не верила в существование нового коронавируса и румынская исполнительница лэутарской музыки Корнелия Катанга. Известная 63-летняя артистка умерла в Бухарестской клинической больнице скорой помощи, а в румынской прессе отмечалось, что она предпочла лечиться дома, вопреки характерным для коронавируса симптомам.

Скептицизм и дезинформация убили и молодого украинского инфлюенсера Дмитрия Стужука. Он тоже не верил в существование COVID-19 и умер в 33-летнем возрасте, заразившись во время отдыха в Турции.

Отрицание приобрело размах

Спустя год после начала пандемии, когда количество смертей неуклонно увеличивается, многие люди все еще отрицают существование инфекции, верят разным спекуляциям и не хотят вакцинироваться. Галина Кирьякова, заведующая отделением интенсивной терапии Кишиневской инфекционной клинической больницы им. Тома Чорбы, отметила, что в последнее время теории заговора продвигает большей частью молодежь: «Знаете, это отрицание приобрело размах в последние месяцы. Если прошлым летом скептически настроенных пациентов почти не было, то сейчас поступает все больше людей, не верящих в существование инфекции. Прискорбно, что и некоторые молодые люди не верят в коронавирус, не знаю, что с ними происходит…».

Главврач Бэлцкой клинической больницы Серджиу Ротарь, в свою очередь, говорит, что скептики меняют свое восприятие только тогда, когда попадают в больницу в тяжелом состоянии. «Через нашу больницу за год прошло около 4500 пациентов. Когда попадает сюда, особенно в тяжелом состоянии, пациент уже не отрицает существование вируса. Всем следует понять, что это нешуточная инфекция. Всем нам нужно быть очень осторожными, как можно быстрее вакцинироваться, чтобы спастись, избавиться от инфекции. Не менее важно избавиться и от дезинформации», – утверждает врач из Бэлць.

Лежа на больничной койке с капельницами в венах, перестаешь быть антиковидистом

Журналистка портала Sanatateinfo.md Виолетта Колесник сделала несколько репортажей из красной зоны больниц, в которых лечатся пациенты с COVID-19, и убедилась, что некоторые люди погибают из-за того, что отрицали существование смертоносного вируса: «Каждый антиковидист, оказавшись в ковидном отделении, лежа на больничной койке и с капельницами в венах, перестает быть антиковидистом. С кислородной маской на лице и видя, как умирает кто-то на соседней койке, уже не может отрицать реальность. Некоторые слишком поздно принимают правду… Однако смерти можно было избежать, если при всем хаосе в мыслях, задать себе логичный вопрос: «А если все-таки вирус убивает?».

«Трудно отличить правду в таком изобилии всякой неправды о пандемии, вирусе или вакцинах. А чтобы отыскать ее, людям следует документироваться из нескольких источников, анализировать, подвергать сомнению и проверять. Может статься, что кто-то умышленно хочет их дезинформировать. Нужно читать и мыслить критически», – рекомендует Виолетта Колесник.

Для достоверного информирования о COVID-19, а также о вакцинации, следует прибегать к официальным источникам: платформе Всемирной организации здравоохранения (www.who.int), сайтам Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты (www.msmps.gov.md), Национального агентства общественного здоровья (www.ansp.md), а также к знакомым и заслуживающим доверия средствам массовой информации. На портале Stopfals.md опубликованы опровержения ряда фейков на эти темы.

Лилия Захария

Эта статья опубликована Ассоциацией независимой прессы (API) в рамках проекта «Развитие критического мышления у сельского населения, учащихся и будущих преподавателей», реализуемого Ассоциацией независимой прессы (API) и финансируемого Посольством США. Выраженные мнения принадлежат авторам и не обязательно совпадают с мнениями Посольства США.

Foto:

Коллаж скриншотов страницы в соцсетях молодого человека из Молдовы, который умер от COVID-19.