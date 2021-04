Maria Munteanu: ”Cartea reprezintă înțelepciunea minții și sufletul îți devine un generator de energie”

Maria, în vârstă de 17 ani, este originară din municipiul Soroca, tot aici își face studiile. Tânăra are o pasiune incredibilă pentru scris, întrucât prima carte a sa, ”Oglinda sufletului”, trebuia să fie lansată la data de 14 martie 2020, dar din cauza situației din țară evenimentul a fost amânat. După finalizarea liceului, tânăra vrea să meargă la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, care o caracterizează perfect.

− Maria, știu că ești pasionată de jurnalism, de unde vine această pasiune?

− Această pasiune vine de la faptul că am o vocație incredibilă, cea de a scrie. De aici vine și dorința de deveni o jurnalistă de succes și de valoare. Această meserie mă caracterizează și îmi doresc foarte mult să fiu acel om care dă tot ceea ce este mai frumos în viață.

− La ce vârstă ți-ai dat seama că există putere în cuvintele tale?

− Putere în cuvintele mele nu a existat dintotdeauna, în anul 2017, în luna august, am simțit că stiloul dă sufletului meu o stare de bucurie imensă. Fără scris aș fi nimic, nu aș putea să mă bucur foarte mult de mărunțișurile vieții, dar cu ajutorul scrisului pot da frâu emoțiilor mele și mă pot simți cel mai fericit om. Fiecare om își găsește menirea în viață, așa cum mi-am găsit-o și eu și îmi place să cred că fiecare om are un vis, o pasiune, pe care le poate transforma în realitate. Așa că eu îndemn oamenii să se ridice pe cel mai înalt rang al artei, pe cel mai înalt rang al succesului.

− Cine te motivează sau te inspiră să scrii?

− Oamenii dragi sufletului și familia mea. Întotdeauna am știut că va exista un umăr pe care să mă sprijin și sunt oameni care mă susțin în calea mea și îmi transmit emoții frumoase, motivându-mă să scriu zilnic.

− Care sunt principiile după care te conduci în viața de zi cu zi?

− Ca orice om, am principii și valori după care mă ghidez. Încerc să am încredere în propria persoană, să fiu puternică și să perseverez întotdeauna. Aș tinde să spun că sunt neînsemnată pentru acest nemărginit univers, dar mă opresc, pentru că fiecare lucru are rânduiala lui.

− Crezi că poți fi scriitor fără să ai o inteligență emoțională dezvoltată?

− În primul rând, scrisul înseamnă emoție și nu poți să scrii fără să simți, fără ca cineva să te facă să te simți fericit, trist, singuratic sau pur și simplu să ai o anumită stare. În al doilea rând, scrisul înseamnă eliberarea sufletului și împăcarea cu tine însuți. Îți eliberezi sufletul, transpunând emoția pe o foaie de hârtie. Pentru mine scrisul înseamnă a lăcrima zâmbete, chiar și atunci când sufletul e la pământ.

− Cum ai descrie în câteva cuvinte mesajul celei mai recente cărți scrise de tine, „Oglinda sufletului”?

− Mesajul cărții “Oglinda sufletului” este unul frumos, este despre un amalgam de trăiri frumoase, de la tristețe la râs și invers. Este despre femeile puternice, dornice de a iubi frumos și au o sete incredibilă de a dărui fericirea omului de lângă ele.

− Ce sfat le poți da celor care te admiră și care vor să-ți citească cărțile?

− Le pot spune doar că mă bucură enorm faptul că mă citesc și au ales să mă susțină în tot ce fac. Îi îndemn să citească nu doar cărțile mele, dar tot felul de cărți de la care ar putea lua ceva bun și frumos. Pentru mine o carte reprezintă înțelepciunea minții și sufletul îți devine un generator de energie. Așa că, oameni frumoși la chip și la suflet, vă îndemn să citiți cât mai mult și să călătoriți pe tărâmul cuvintelor ce au la bază frumusețea vieții.

− Mulțumesc pentru interviu.

Consemnare,

Doina PURICI,

studentă la facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM