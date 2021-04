Gara auto, locul unde teama de coronavirus nu există

Indiferent de dispozițiile legale și de amploarea pandemiei de coronavirus, care afectează grav populația, autogara pare a fi locul unde virusul nu a ajuns. Oamenii s-au săturat de restricții, așa că au ales să nu mai creadă în existența noului virus. Cu frică respectă regulile doar un procent mic de populație, cei care au trecut boala sau au văzut-o.

Deși este obligatoriu, prin dispoziția emisă de Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică, călătorii nu poartă măști de protecție. Ei ar trebui verificați de șoferi, care și ei uită de regulă. De ochii poliției majoritatea le poartă doar acoperind gura, pe barbă sau atârnate de-o ureche.

Excepție nu sunt nici vânzătorii care comercializează diferite mărfuri pe teritoriul autogării. Toți scuză absența măștii prin faptul că tocmai „au luat masa sau că se sufocă”, deși acum temperaturile au mai scăzut. În ordinea de idei, și regula de distanțare fizică este ignorată intens de majoritatea călătorilor, dar și a angajaților autogării. Imaginea este una dezastruoasă, în contextul în care zilnic medicii se sufocă în echipament pentru ca să salveze vieți. Iar aici, pe peron, șoferii râd cu poftă fără a se gândi că lângă ei poate fi pericolul. Am încercat să îi întrebăm de ce nu purtați masca corespunzător, răspunsul fiecăruia era standard: “du-te și caută-ți de treabă, fetițo!” sau “mă sufoc în masca aceasta”. Iar alții afirmau că în aer liber nu este necesar de a purta masca. În ultima perioadă, auzim tot mai des că oamenii nu mai cred în acest virus, dar și că autoritățile primesc ajutoare bănești din străinătate, iar asta ar fi în folosul lor, pentru a prelungi de fiecare dată starea de urgență în țară. Am avut o singură întrebare pentru fiecare cetățean: “De ce considerați că acest virus nu există?”. Am primit diferite răspunsuri și după mi-am făcut concluzia și am înțeles că majoritatea din cei care cred ca coronavirusul nu există au auzit și au preluat ideea de la alții. Astfel s-a făcut legătura care îi impune pe mulți să nu respecte cele mai elementare măsuri de prevenire a Covid-19 care ar putea stopa numărul îmbolnăvirilor.

Să vorbim și despre colete. E clar că studenții le așteaptă cu nerăbdare, dar am văzut oameni care se înghesuie, care se grăbesc să le ia, de parcă gențile pot fugi. Nici vorbă de răbdare sau de pandemie. Din mână în mână, gențile tot ar putea fi o sursă de infecție, ar fi bine măcar mânerele să fie dezinfectate, dar de unde, dacă nimeni nu mai crede.

Atrage atenția și agitația din gară. Fiecare șofer încearcă să atragă cât mai mulți călători în microbuzul său. Nu contează care este destinația, până ajungi la casă ca să procuri un bilet, vei fi oprit de mai multe ori: “Mergem spre Chișinău?! Dumneavoastră încotro?”.

Iar fiindcă nu toți își pot stăpâni nervii sau deoarece ziua a fost mai tensionată, se încep certuri, apoi înjurături. Gara este locul unde fluxul de oameni este foarte mare, unde practic toți au fost măcar o dată și unde deseori poți să vezi o față cunoscută.

Doina PURICI,

studentă la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM