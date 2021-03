Să nu permitem ca fântânile să se transforme într-un focar de transmitere a diferitor maladii

Informare pentru schimbare: SESIZEAZĂ O PROBLEMĂ

Recent am vizionat cu interes emisiunea ”Observatorul”, în cadrul căreia s-a pus în discuție o temă foarte actuală — aprovizionarea cetățenilor cu apă potabilă și, în special, starea fântânilor din raionul Soroca. La o adică, știam și eu că nivelul calității apei pe care o folosim lasă mult de dorit, dar… nici chiar așa.

Am fost surprinsă îndeosebi de faptul că apa din majoritatea fântânilor din raion aproape că nu este potabilă și, în acest context, mi-am amintit de un caz care s-a întâmplat cu mine vara trecută. Or, aflându-mă într-un sat din raionul Soroca, am decis să-mi potolesc setea, dar când m-am apropiat de una din fântâni, o doamnă mi-a zis să nu beau cumva apă din această fântână, fiindcă „noi nici animalele nu adăpăm de aici”. Pot zice că am avut noroc de acea femeie, în caz contrar cine știe ce se putea întâmpla cu mine — aproape la sigur „luam vreo zarază”. În acest context, cred că a venit timpul să luăm cele mai urgente măsuri pentru a evita un nou dezastru, și anume — propun ca la fântânile cu apă care nu este potabilă să fie scoase lanțurile și gălețile… (Valentina SAGAIDAC, mun. Soroca)

