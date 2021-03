Peste 100.000 de persoane vor beneficia de pe urma susținerii financiare a UE

Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova: COMUNICARE PENTRU SCHIMBARE

Anual, pe data de 22 martie, la nivel global este marcată Ziua Mondială a Apei, scopul căreia este întreprinderea măsurilor pentru a aborda criza apei.

În acest an, activitățile întreprinse au abordat tematica „Valorificarea apei”, care presupune extinderea înțelegerii dincolo de aspectele ce vizează costurile pentru consumul apei, dar și valoarea de mediu, socială și culturală pe care o are apa pentru omenire. Or, apa potabilă sigură și canalizarea adecvată sunt cruciale pentru reducerea sărăciei și pentru o dezvoltare durabilă. În acest context, Uniunea Europeană susține financiar construcția a 10 măsuri de infrastructură în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pe teritoriul Republicii Moldova. Lucrările de construcție vor fi finalizate în 2021… Numărul preconizat de beneficiari pentru măsurile privind aprovizionarea cu apă și canalizare este estimat la peste 100.000 de persoane. Astfel, beneficiarii vor avea acces la apă potabilă sigură și la servicii de canalizare centralizate. Infrastructura va include sisteme îmbunătățite de rețea de aprovizionare cu apă, instalarea rezervoarelor de apă, infrastructură tehnică reînnoită, rețea de canalizare etc.

AO ”Info-DAVA” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul ”Comunicare pentru schimbare” în raionul Soroca. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).