VIDEO// Sergiu Sochircă: Nu cred că doar cei din HORECA sunt cei mai indicați să urmeze respectarea unor reguli stricte — acest lucru trebuie să-l facem cu toții.

Redacția ziarului „Observatorul de Nord” a organizat recent o rundă de dezbateri publice la tema: „Un an de pandemie — cum autoritățile sorocene au gestionat criza”, la care au participat reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentanți ai administrației Spitalului raional Soroca, medici, agenți economici, reprezentanți ai societății civile, care au avut de suferit de pe urma COVID-ului.

Or, pe data de 11 martie, s-a împlinit un an de când Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat pandemia de COVID-19, iar luminița din capătul tunelului nu se întrezărește. Deja de un an noi toți parcă am fi actorii unui film de groază, cu salvări și sirene, cu gropi și sicrie în prim plan, cu eroi și antieroi, cu realiști și sceptici. Și dacă în astfel de situații cele mai grăitoare și elocvente sunt cifrele, atunci acestea continuă să ne dea fiori: dacă pe data de 11 martie 2020, când a fost declarată pandemia, erau infectate, la nivel global, puțin peste 118.000 de persoane, astăzi avem infectate peste 120.000.000 de persoane, iar la decese starea de lucruri este la fel de îngrijorătoare — de la 4300 de persoane decedate atunci, la peste 2.600.000 de oameni în prezent… Apropo, astăzi înalte oficialități ale OMS afirmă că pandemia a provocat mai multe jertfe, în primul rând morale, decât al Doilea Război Mondial, iar Republica Moldova, conform unor estimări ale analiștilor locali, a pierdut în lupta cu coronavirusul mai mulți oameni decât în războiul din Afganistan și războiul de pe Nistru, din anul 1992, luate împreună.

În altă ordine de idei, și la Soroca pandemia a fost una foarte dură la început, or, alături de orașul Ștefan Vodă, Soroca a fost prima localitate în care a fost instaurată carantina…

Sergiu SOCHIRCĂ, directorul Hotelului „Central” din Soroca: În comparație cu ceilalți ani, anul pandemic 2020 a fost unul foarte dificil, iar cifrele vorbesc de la sine — în Republica Moldova avem o scădere a prestării serviciilor de circa 50 la sută. Chiar de la începutul pandemiei am încercat să diminuăm costurile, să trimitem în șomaj tehnic personalul, să cheltuim cât mai puțin. În primele trei luni de pandemie, din cauza condițiilor drastice noi nu am avut nici un flux de bani, de aceea am apelat la credite. Un pas important pe care l-am întreprins, împreună cu echipa, a fost acordarea de servicii hoteliere medicilor — am încheiat cu autoritățile un contract cu 50 la sută de reduceri de preț pentru ca măcar în așa mod să reducem ceva din costuri. De altfel, în anul 2020 gradul de ocupare a locurilor în hotel nu a fost mai mare de 10 la sută și dacă continuăm în astfel de manieră nu este departe și închiderea întreprinderii. Din câte am auzit, unii colegi chiar își închid întreprinderile. Apropo, grupurile de turiști așteptați în anul 2020 au fost lipsă sută la sută și, implicit, nu am avut clienți în restaurant. Probabil, restricțiile nu sunt impuse în zadar și în acest context am un mare respect față de doctorii care salvează vieți omenești și care își fac meseria în condiții grele. Consider că trebuie să activăm cu toții mână de mână, și cei din HORECA, și cei din transport, și cei de la piață și din comerț în general, și medicii, pentru ca într-un final să revenim la normalitate. Nu cred că nu doar cei din HORECA sunt cei mai indicați să urmeze respectarea unor reguli stricte — acest lucru trebuie să-l facem cu toții.

Mai jos vizionați dezbaterile în întregime: