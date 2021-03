VIDEO// Doctor Valeriu Petrovici: 261.340 lei – acesta a fost aportul „voluntarilor” în lupta cu pandemia

Redacția ziarului „Observatorul de Nord” a organizat recent o rundă de dezbateri publice la tema: „Un an de pandemie — cum autoritățile sorocene au gestionat criza”, la care au participat autorități raionale, reprezentanți ai administrației Spitalului raional, medici, agenți economici, reprezentanți ai societății civile, care au suferit de pe urma COVID-ului…

Or, pe data de 11 martie, s-a împlinit un an de când Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat pandemia de COVID-19, iar luminița din capătul tunelului nu se întrezărește. Deja de un an noi toți parcă am fi actorii unui film de groază, cu salvări și sirene, cu gropi și sicrie în prim plan, cu eroi și antieroi, cu realiști și sceptici. Și dacă în astfel de situații cele mai grăitoare și elocvente sunt cifrele, atunci acestea continuă să ne dea fiori: dacă pe data de 11 martie 2020, când a fost declarată pandemia, erau infectate, la nivel global, puțin peste 118.000 de persoane, astăzi avem infectate peste 120.000.000 de persoane, iar la decese starea de lucruri este la fel de îngrijorătoare — de la 4300 de persoane decedate atunci, la peste 2.600.000 de oameni în prezent… Apropo, astăzi înalte oficialități ale OMS afirmă că pandemia a provocat mai multe jertfe, în primul rând morale, decât al Doilea Război Mondial, iar Republica Moldova, conform unor estimări ale analiștilor locali, a pierdut în lupta cu coronavirusul mai mulți oameni decât în războiul din Afganistan și războiul de pe Nistru, din anul 1992, luate împreună.

În altă ordine de idei, și la Soroca pandemia a fost una foarte dură la început, or, alături de orașul Ștefan Vodă, Soroca a fost prima localitate în care a fost instaurată carantina…

Valeriu PETROVICI, medic, unul din liderii Mișcării de voluntariat : Bineînțeles că nu eram pregătiți de pandemie și situația creată era dificilă pe mai multe dimensiuni, în special în ceea ce privește dotarea instituțiilor medicale. Am fost nevoiți ca noi, medicii, dar și societatea civilă să întreprindem niște măsuri care ne-ar fi ajutat în lupta cu virusul. Bunăoară, mulți soroceni ne-au rugat să deschidem un cont special pentru acumularea de ajutoare, fie ele financiare sau de altă natură, în special pentru procurarea de echipamente și utilaje medicale. Acest cont a fost deschis de un grup de medici în luna martie a anului 2020. Printre primii donatori au fost oameni de bună-credință, societăți comerciale, agenți economici. Suma adunată a fost de 261.340 lei și toți acești bani au fost cheltuiți într-un mod transparent, or despre tot ce era procurat se anunța pe rețelele de socializare. Datorită acestor donații noi am fost foarte mobili în procurarea echipamentelor de diagnostic și protecție. Datorită rețelelor de socializare ne-a întins o mână de ajutor și diaspora — 1000 de euro ne-a fost transferată, de exemplu, din Italia sau, să amintim de familia Galina și Adrian Buzurniuc din Franța, care a fost foarte receptivă. Printre donatori s-au regăsit SA „Alfa Nistru”, SRL „Testor”, Rețelele electrice de distribuție „Nord”, Vicariatul din Soroca, familia doamnei Elena Mutruc și mulți alții. Astăzi mulțumim tuturor pentru ce au făcut, pentru inima lor mare, pentru că ne-au ajutat să ne protejăm pe noi și să salvăm sănătatea și viețile oamenilor.

