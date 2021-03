Despre COVID – forte și …. soacra care a pierdut avionul

− Alo, vecina? Vii la mine să ne uităm la un film?

− Nu, mulțumesc! Îs deja gravidă!

  

Soacra către ginere:

− Ai găsit Supramax articulații?

Ginerele:

− Nu mamă-soacră, ți-am luat Covid Forte.



  

Pe aeroport, un avion plin de soacre s-a prăbușit. La aeroport toți ginerii sunt fericiți, doar unul plânge. Ceilalți îl întreabă:

− De ce plângi? Era o femeie cumsecade?

− Nuuu, a pierdut avionul!

  

− Stai în casă cu soacra? Ai vrea să nu o mai vezi o vreme? Sună la 112 și zi-le că are febră şi o tuse seacă, de vreo două zile…

  

− Am lăsat notebook-ul pe podea, doar monitorul i se vedea de sub pat, soacra crezând că e cântarul electronic a dorit să-și verifice greutatea. Mai pe scurt, 800 de euro cântărește nenorocita.

  

− Domnule doctor, mie îmi face bine fumatul!

− Cum se poate, tinere?

− În momentul în care îmi aprind ţigara, soacră-mea iese din cameră.

  

Nevasta:

− Bărbate, trebuie să-ți dau o veste proastă. A murit mama!

Bărbatul:

− Aoleu! Ia 50 de lei și fugi repede și ia o Corona…

Nevasta:

− Îi zice coroană, dar, mă rog…, măcar ai făcut un gest drăguț…

Bărbatul:

− …și dacă n-are, ia un Ursus.

  

Soacra stă de mai multe săptămâni la tânărul cuplu. Într-o seară, îl întreabă pe ginere:

− Spune-mi, fiule, nu mai ai nici o carte pe care nu am citit-o?

− Da, cum să nu! Mersul trenurilor.

  

Vine unu cu un labrador la veterinar:

– Domn’ doctor, vreau să tăiați coada câinelui…

– Dumnezeule mare, de ce vreți să faceți asemenea lucru?

– Mâine, vine soacră-mea și… nu vreau ca nimic să o facă să creadă că e binevenită…