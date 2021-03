VIDEO// Valeriu Bordian: La Soroca, primele cazuri de COVID – 19 s-au înregistrat înainte ca OMS să declare pandemia

Redacția ziarului „Observatorul de Nord” a organizat recent o rundă de dezbateri publice la tema: „Un an de pandemie — cum autoritățile sorocene au gestionat criza”, la care au participat reprezentanți ai autorităților raionale, a Spitalului raional, medici, agenți economici, reprezentanți ai societății civile, care au avut de suferit de pe urma virusului… Or, pe data de 11 martie, s-a împlinit un an de când Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat pandemia de COVID-19, iar luminița din capătul tunelului nu se întrezărește. Deja de un an noi toți parcă am fi actorii unui film de groază, cu salvări și sirene, cu gropi și sicrie în prim plan, cu eroi și antieroi, cu realiști și sceptici.

Și dacă în astfel de situații cele mai grăitoare și elocvente sunt cifrele, atunci acestea continuă să ne dea fiori: dacă pe data de 11 martie 2020, când a fost declarată pandemia, erau infectate, la nivel global, puțin peste 118.000 de persoane, astăzi avem infectate peste 120.000.000 de persoane, iar la decese starea de lucruri este la fel de îngrijorătoare — de la 4300 de persoane decedate atunci, la peste 2.600.000 de oameni în prezent… Apropo, astăzi înalte oficialități ale OMS afirmă că pandemia a provocat mai multe jertfe, în primul rând morale, decât al Doilea Război Mondial, iar Republica Moldova, conform unor estimări ale analiștilor locali, a pierdut în lupta cu coronavirusul mai mulți oameni decât în războiul din Afganistan și războiul de pe Nistru, din anul 1992, luate împreună.

În altă ordine de idei, și la Soroca pandemia a fost una foarte dură la început, or, alături de orașul Ștefan Vodă, Soroca a fost prima localitate în care a fost instaurată carantina…

Valeriu BORDIAN, vice-directorul Spitalului raional Soroca: Primele cazuri de COVID-19 la Spitalul raional din Soroca au fost înregistrate înainte de a fi declarată pandemia de OMS, iar despre acest lucru noi ne-am dat seama mai târziu. Deja în luna februarie familii întregi erau internate în spital cu pneumonii, dar testările la COVID-19 atunci erau făcute, la decizia ministerului, doar la Spitalul de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”. La testare însă puteau fi trimise persoanele care aveau confirmate contacte cu bolnavii de COVID sau acei veniți de peste hotare. Ulterior, noi am analizat cazurile de îmbolnăvire, inclusiv a cadrelor medicale, și am ajuns la concluzia că primele persoane infectate, soldate cu decese, au fost la începutul lunii martie. De acolo a pornit infectarea personalului medical, inclusiv a celor de la reanimare și Secția primiri urgențe. Apropo, din cele 47 de teste efectuate 28 au fost pozitive, iar mai departe totul a degenerat, după cum cunoașteți. Mulți dintre cei testați pozitiv erau asimptomatici și bine că aceștia au fost izolați la timp, în caz contrar lucrurile ieșeau și mai mult de sub control. În Secția de reanimare a fost instituită carantina, iar pe parcurs, din cauza numărului mare de îmbolnăviri, celelalte secții ale spitalului au fost transformate în secții COVID și pacienții cu alte maladii erau direcționați la Spitalul raional din Florești. După carantina de o lună, numărul de pacienți a scăzut și spitalul nostru a revenit aproape la normalitate, or deja la noi se internau și bolnavii non-COVID, ca înainte… Profitând de ocazie, vreau să zic că, pe lângă problemele cu care ne-am confruntat, medicii spitalului au dat dovadă de un înalt nivel de responsabilitate și profesionalism. Astăzi pot spune cu toată certitudinea că la Spitalul raional din Soroca muncește un colectiv de medici foarte unit și apt de a rezolva problemele puse în fața noastră.

