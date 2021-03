Consiliul raional Soroca și IP LT „Constantin Stere” au semnat un Acord de Colaborare

Obiectul acordului este dezvoltarea parteneriatului dintre Consiliul Raional Soroca și IP Liceul Teoretic ”Constantin Stere” pentru colaborarea și corelarea eforturilor în vederea implementării proiectului ”Education for the development of refinement in creative and productivefield on both sides of the Prut” (Educație pentru dezvoltarea rafinamentului în domeniile creative și productive de pe ambele părți ale Prutului), având ca beneficiar final IP Liceul Teoretic Constantin Stere din municipiul Soroca și implementat în parteneriat cu Fundația Solidaritate și Speranță din Iași, iar Consiliul raional Soroca urmează să contribuie financiar cu suma de 250 mii lei.

OBIECTIV TEMATIC: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare;

Prioritatea programatorului: Cooperarea instituțională în domeniul educațional pentru creșterea accesului la educație și calitatea educației;

Rezultatele așteptate prioritare la care proiectul ar trebui să contribuie: Cooperarea consolidată între instituțiile de învățământ care duce la creșterea calității programelor de educație disponibile în zona eligibilă, precum și la îmbunătățirea accesibilității la educație și la asigurarea competențelor adecvate relevante pentru piața muncii.

LOCAȚIA ACTIVITĂȚILOR: Iași, Soroca

OBIECTIV SPECIFIC 1: Creșterea competențelor, abilităților și abilităților deținute de elevi și tineri în domeniile dansului, muzicii, gătitului, IT, sănătății, prin schimburi de expertiză și non- instruiri educaționale formale la nivel transfrontalier, pe parcursul a 12 luni, cu baza investițiilor în dotări specifice.

OBIECTIV SPECIFIC 2: Creșterea competențelor, abilităților și abilităților deținute de cadrele didactice din domeniul motivației muncii și managementul stresului profesional, competențe TIC și educație non formală, timp de 12 luni, prin schimburi de expertiză.

Pe lângă faptul că elevii și profesorii vor beneficia de instruiri, schimb de experiență în România, instituția va fi dotată cu:

1. Pian;

2. Costume naționale pentru 30 elevi;

3. Costume de gală pentru 30 elevi;

4. Sala de computere: laptopuri, licențe specializate pentru laptopuri, licență specializată pentru programe, printer multifuncțional, videoproiector, foto cameră, DWD player;

5. Mobilier pentru sala de calculatoare;

6. Mobilier și echipament pentru sala de pregătit bucate ;

7. Materiale promoționale a instituției atât în țară cât și peste hotare.

La eveniment au mai participat domnnul Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca; vicepreședinții raionului Soroca, damna Svetlana Paunescu și doamna Alla Bordianu; doamna Asea Railean, președintele Asociației Obștești „Soarta”- manager al proiectului respectiv și domnul Vasile Baș, directorul Instituției Publice Liceul Teoretic „C. Stere”- aplicant la proiect.

SURSA: Consiliul Raional Soroca