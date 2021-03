UE // Cunosc, conştientizez, nu arunc deşeu oriunde

Anul trecut Asociaţia Obştească „ARIPI DE VIAŢĂ” din satul Rotunda, raionul Edineţ a implementat în 2020 un proiect de mediu, finanțat de Uniunea Europeană, cu titlul „Cunosc, conştientizez, nu arunc deşeu oriunde”. Deși activitățile din cadrul acestuia s-au încheiat, unele din roadele sale se văd și acum.

Activitățile au fost planificate să fie realizate în paralel în două sate învecinate, Rotunda şi Hincăuţi. Problema era că în ambele localități deşeurile erau aruncate oriunde, fără ca cetățenii să-și dea seama că-și fac rău tot lor. Așa că echipa asociației s-a gândit să încerce să schimbe lucrurile și au decis ca să înceapă de la elevi. Creșterea gradului de conştientizare al elevilor din cele două școli s-a făcut prin informarea vis-a-vis de problemele de mediu şi evacuarea deşeurilor solide.

„Omul, în crezul lui că poate „învinge” natura, a adus planeta noastră într-o stare în care spaţiile împădurite se reduc, suprafeţele acoperite cu deşeuri se întind, solurile agricole degradează, stratul de ozon este mai subţire, numeroase specii de plante şi animale au dispărut, consideră Alina Postolachi, directorul executiv al Asociației Obștești „ARIPI DE VIAŢĂ”. Efectul de seră se accentuează şi se observă că exista o proporţionalitate inversă între nivelul de industrializare, urbanizare și starea mediului înconjurător. Este un gest care leagă necesitatea responsabilizării tinerilor în ceea ce priveşte protejarea mediului înconjurător şi o atitudine civică pozitivă față de obiectivele pe termen lung ale educaţiei în general, conform proverbului chinezesc care spune: „Dacă te gândeşti la ziua care va urma — ia-ţi ceva de mâncare! Asemenea și noi, cei care implementăm proiecte de acest gen, tindem și vrem să contribuim la o dezvoltare a valorii în tineri, în ceea ce ei trebuie să fie cu adevărat.”

Andreea Guțu, elevă în cl. a V-a:

Eu acasă voi încerca să le explic părinților cât este de important de a sorta gunoiul separat. Marius Manole, elev în cl. a VIII-a:

Nici nu m-am gândit că vom strânge atât de mult gunoi de pe străzile satului nostru, dar am făcut-o. Vitalina Plîngău, eleva în cl. a VI-a:

Precis că voi face observații oamenilor care aruncă gunoi pe străzi, dacă o să văd acest lucru de azi înainte.

Scopul proiectului a fost formarea şi instruirea unui grup de tineri în vederea conștientizării riscurilor şi problemelor de sănătate asociate cu gestiunea defectuoasă a deşeurilor, cu utilizarea eficientă a acestora şi exersarea drepturilor cetăţeneşti. A reușit sau nu, probabil, timpul va arăta.

Alina Postolachi, directorul executiv al Asociaţiei Obştești „ARIPI DE VIAŢĂ”:

Interesul pentru ecologie a crescut în mod constant în ultimele decenii. De aceea trebuie să-i învăţăm şi pe alţii cum pot proteja şi ocroti natura, să devină de mici buni ecologişti, păstrând pământul curat. De când a existat omul pe pământ, natura l-a ocrotit, fiindu-i prietenă. Dacă ne gândim că prietenia este legătura care-i uneşte pe oameni, atunci înţelegem că şi omul trebuie să manifeste respect şi dragoste pentru natură. Pentru a fi prietenul naturii, trebuie să ai un comportament ecologic, s-o ocroteşti, menţinând curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei, oriunde te-ai afla. Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înşine!

Obiectivele proiectului:

O1 — Înţelegerea, identificarea şi aplicarea măsurilor de colectare selectivă a deşeurilor în rândul unui număr de 100 de tineri din două localităţi;

O2 — Organizarea măsurilor de salubrizare prin adunarea deşeurilor, curăţarea străzilor principale din localităţi în vederea creşterii nivelului de conştientizare a populaţiei asupra impactului poluării;

O3 — 20 actori comunitari din Rotunda şi Hincăuţi și 2 reprezentanţi ai mass-media vor participa la o cafenea publică cu scopul informării lor despre problema colectării defectuoase a deşeurilor.

„Am vorbit cu tinerii despre pericolul aruncării deșeurilor peste tot, am discutat despre ce înseamnă deșeurile, despre ce înseamnă economia circulară, am învățat tinerii să recicleze corect deșeurile și cum să le repartizăm în funcție de tip, ne povestește și ne arată lucrurile făcute Elena Babin, coordonatoarea activităților Asociaţiei Obştești. Noi am sădit împreună copaci și am înverzit teritoriul, la fel am organizat concursul ecologic „Cea mai frumoasă intrare în sat” și am curățit împreună cu tinerii străzile, iar aceasta a fost o experiență foarte interesantă pentru ei.”

Elena Babin, coordonatoarea activităților Asociaţiei Obştești „ARIPI DE VIAŢĂ”:

Mai întâi am făcut curățenie în ambele sate, apoi am sădit copaci decorativi și flori la Hincăuți și Rotunda. La aceste activități au participat nu doar elevii, ci și reprezentanții primăriei, grădiniței, casei de cultură, casei de creație și alți membri ai comunității. Noi am decorat intrarea în sat, am sădit câțiva arbori de tuia în ograda bisericii din Rotunda ș.a. Cu regret, o parte din ei au fost furați, dar alții au rămas.

AO ”Aripi de Viață” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Cunosc, conștientizez, nu arunc deşeu oriunde” în satele Rotunda și Hincăuți. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către European Union in the Republic of Moldova și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova). Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt Pro Cooperare Regională și CASMED.

Printre activitățile propuse au fost seminarele de informare a tinerilor despre pericolul aruncării deşeurilor, organizarea şi desfăşurarea zilelor eco prin colectarea deşeurilor de pe străzile centrale din sate, organizarea concursului „Cea mai curată şi amenajată intrare centrală în sat”, Cafeneaua Publică „Printr-un sat fără gunoi, spre un trai sănătos” ș.a.

„Ceea ce s-a făcut cred că este un lucru foarte important, noi, după posibilități, trebuie să amenajăm locul unde trăim, afirmă Mihai Duca, secretarul Consiliului local Hincăuți. S-a mobilizat foarte activ și personalul grădiniței, personalul casei de creație, inclusiv și personalul primăriei. Știm că trăim într-un mediu poluat, trebuie să avem noi grijă de localitatea noastră și să educăm de mici copiii să nu arunce deșeurile mergând pe stradă ori în alte locuri în care nu se poate. Chiar ar fi bine să-i învățăm de pe acum cum să colecteze separat hârtia la hârtie, sticla la sticlă și așa o să devenim o țară oleacă mai curată.”

Mihai Duca, secretarul Consiliului local Hincăuți:

Autoritățile Publice Locale pot încerca să rezolve această problemă, dar este foarte important ca să atragem cât mai mulți oameni. Cu puterile noastre putem face doar câte un pic, dar împreună cu comunitatea am putea face lucruri mai frumoase. Fiindcă omul când face ceva, va avea grijă ca lucrul acela să se păstreze.

Și chiar dacă situația ecologică nu s-a schimbat radical de la implementarea proiectului, semințele sădite copiilor, viitorilor cetățeni ai acestor sate, ar putea da roade peste ani, de care să se bucure ambele comunități.

