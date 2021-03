Care vaccin este mai bun – Astra/Zeneca sau Sputnic V?

Răspunsul la această întrebare „chinuie” mai multă lume, în speță „specialiștii” din afara domeniului medical. Ba mai mult, chiar unii lucrători medicali au refuzat să se vaccineze cu Astra/Zeneca – vezi cazurile de la Comrat și Ceadâr Lunga, iar alții declară deschis că se vor vaccina doar cu Sputnic V.

În această ordine de idei, ar fi bine să aplecăm urechea la ceea ce spun specialiștii, ceea ce am făcut și noi or, opinia lor contează cel mai mult. Bunăoară, doamna Angela Paraschiv, șefa Departamentului Epidemiologie USMF „Nicolae Testemițeanu” a declarat presei de la Chișinău că cele două vaccinuri sunt produse după aceeași tehnologie, doar că Sputnic V are doi adenoviruși, iar Astra/Zeneca un singur adenovirus. Important este că ambele vaccinuri protejează omul de coronavirus. Am mai aflat că Astra/Zeneca poate avea și o eficacitate de circa 95 la sută, dar nu doar de 50-60 la sută, după cum indică unii cercetători… Până la urmă, însă, răspunsul la întrebarea din titlu îl vom afla atunci când ambele vaccinuri vor fi în circuit, în Republica Moldova. Or, acum la noi se utilizează doar Astra/Zeneca.