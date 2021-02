UE // Eficientizarea energetică mobilizează comunitatea

Proiectul a fost lansat la 20 august 2020 și urmează să fie finalizat la sfârșitul lunii august a anului curent. Scopul proiectului este de a asigura procesul educațional de calitate la Liceul Teoretic „Pan Halippa”, aplicând metode de participare cetățenească în procesul de guvernare și de eficiență energetică. Implementatorii menționează că prin acest proiect se va oferi posibilitatea părinților, elevilor, profesorilor, ș. a. să participe în procesul de planificare a activităților de reabilitare a infrastructurii liceului „Pan Halippa”, să monitorizeze activitățile de renovare, prin supravegherea proceselor de achiziții, desfășurarea lucrărilor, gestionarea și întreținerea infrastructurii liceului, dar și să sporească gradul de informare privind eficiența energetică, precum și gradul de conștientizare cu privire la necesitatea eficientizării energetice a clădirilor publice și private.

“Totul este făcut în mod participativ cu părinții, elevii și profesorii, iar deciziile sunt luate împreună prin Grupul de Inițiativă al Părinților și Profesorilor, din care fac parte 17 membri, ne zice Liliana Samcov, managerul proiectului. În activități includem și voluntarii pe care i-am format și recrutat. Societatea civilă este mai grabnică la problemele comunității, noi le vedem fiindcă suntem și cetățeni de rând, în cazul dat suntem și părinții elevilor care fac studiile la acest liceu. Aceasta ne-a motivat să facem un lucru bun pentru liceu, ca după noi, ca elevi și părinți, să rămână o urmă frumoasă, iar această inițiativă să fie preluată de alți părinți și de alte asociații din comunitate ca să stimulăm participarea cetățenilor din municipiul Edineț”.

Prin acest proiect peste 1200 de elevi, părinți și profesori din 29 de localități din nordul Moldovei, care învață sau predau aici, vor beneficia de condiții mai bune de studii și de servicii educaționale mai calitative.

“După cum știți, Liceul Teoretic “Pan Halippa” este implicat în acest proiect de participare a cetățenilor în procesul de eficientizare energetică a instituției, începe discuția Mihai Rusu, directorul instituției de învățământ. Acordul a fost semnat de Consiliul Raional Edineț, Asociația Obștească „DEMOS” și noi, Liceul Teoretic. Ne-am dorit să îmbunătățim condițiile procesului educațional de la instituția noastră din mai multe considerente, mai ales că edificiul a fost construit în 1962 și, evident, are o anumită vârstă, așa că necesită unele îmbunătățiri ale aspectului clădirii, dar și în eficientizarea energetică. Liceul este construit din blocuri de piatră din carierele alăturate. Deoarece pereții nu sunt groși, dar și de la crăpăturile apărute, este necesar de a termoizola clădirea pentru a face economii prin eficientizarea energetică. În prezent cheltuielile pentru energie sunt mari și noi am conștientizat că este necesar de a optimiza cheltuielile în favoarea condițiilor mai bune în procesul educațional”.

Ioana Balamutovschi, elevă:

Sunt voluntar în cadrul proiectului „Participarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în procesul de eficientizare energetică a Liceului Teoretic „Pan. Halippa”, orientată spre îmbunătățirea calității serviciilor educaționale. Am decis să mă implic în proiectul dat, pentru că am aflat cât de important este obiectivul acestuia pentru liceul nostru și comunitatea noastră. Alături de echipa mea am realizat activități de informare despre Participare, Voluntariat și Eficiență Energetică, am participat în diverse procese de consultare, de luare a deciziilor, de monitorizare a lucrărilor de eficiență energetică a clădirii liceului. Am învățat să construim o echipă, să ne auzim reciproc și să facem față obstacolelor spontane. Mi-am dobândit un set de valori după care mă conduc, mi-am format abilități de comunicare eficientă și de lider, mi-am sporit încrederea în sine, mi-am dezvoltat abilitățile personale, am stabilit relații sociale care mă vor ajuta în viitor și am învățat multe lucruri noi. După părerea mea, acest proiect ne aduce schimbări spre bine atât la nivel de instituție, cât și de comunitate. Astfel, tinerii pot să-și folosească dreptul de a fi auziți și de a-și face cunoscute propriile lor opinii . Sunt mândră că particip și fac parte din Schimbări!

Alexandru Cardaniuc, elev:

Părerea mea despre acest proiect este foarte bună, din acest proiect am învățat foarte multe lucruri noi dar și am avut foarte multe momente frumoase și plăcute care le voi ține minte pe toată viața, fiind într-un grup de persoane foarte plăcute eu am primit emoții noi, m-am învățat să fiu mai dezghețat și deschis față de alte persoane și mi-am învins frica de vorbire în public. Participând în acest proiect am avut mai multe activități, de la început am avut jocuri prin care am făcut cunoștință și ne-am mai acomodat cu colectivul, după am făcut cunoștință cu proiectul și am învățat informații noi, am fost la Chișinău văzând alte centre de voluntariat, și am făcut cunoștință cu tot colectivul de acolo, am făcut jocuri și excursie prin tot centrul de tineret. După toate aceste activități am recapitulat tot materialul învățat, fiind repartizați pe echipe după am făcut noi treninguri și diferite jocuri de dezghețare și logică cu clasele din școala noastră.