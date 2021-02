Dacă iubim Parisul și Madridul, atunci ne uităm la … PSG – Real

Discuție între el și ea, proaspăt căsătoriți:

− Iubitule, te rog să mă înțelegi! Abia ne-am căsătorit. Nu-mi este ușor să mă despart de obiceiurile mele de fată. Cel puțin, nu imediat.

− Nici nu e nevoie. Continuă să ceri bani de la ai tăi, ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat!

  

− Iubitule, ce facem de 8 martie?

− Voiam să fie o surpriză, dar… îți place Madridul?

− Daaaa!!!

− Si ce spui de… Paris?

− Ohhh, daaa, îl ador!!!

− Perfect!!! Atunci ne uităm la Real Madrid — PSG!

  

− Domnișoara, dansezi?

− Da.

− Slavă Domnului! Am crezut că te-ai curentat!

  

El: Te iubesc!

Ea: Îmi pare rău, am soț.

El: Ești așa frumoasă…, că meriți doi.

  

Un bărbat către nevastă-sa:

− Imediat ne vin musafirii. Ar trebui să muți bicicleta copilului din hol.

− Dar Popeștii nu fură!

− Știu asta. Însă să n-o recunoască!

  

− Iubitule, vin acasă cu o colegă, vezi să nu te găsesc în chiloți.

− Ok, îi dau jos acum.

  

− Iubitule, îți place bluza mea cea nouă?

− Foarte frumoasă și îți vine bine.

− Acum, să ți le arăt pe celelalte opt.

