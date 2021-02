PAS și ceilalți sau Năluca alegerilor anticipate abia de se întrezărește

TABLETA DE VINERI. Decizia Curții Constituționale (CC) de marți nu a limpezit apele și nu a liniștit clasa politică de pe malul Bâcului. Ba dimpotrivă, ostilitățile dintre formațiunile politice care văd diferit situația creată și la fel de diferit văd și căile de ieșire din această criză parlamentară (politică, constituțională, socială, economică, pandemică, identitară… și de care mai doriți) au luat noi turații, iar năluca alegerilor anticipate aproape că nu se întrezărește, ca să nu zic că a dispărut cu totul.

De altfel, am exagerat când am zis despre „formațiunile politice care văd diferit”, fiindcă în realitate există, în linii mari, doar două puncte de vedere a ceea ce se întâmplă și ceea ce urmează să se întâmple — punctul de vedere al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și punctul de vedere al celorlalte partide. Poate cineva este de părerea că nici chiar așa și că nu poate PAS-ul de unul singur să nu aibă susținători în demersul lor fără echivoc — alegeri parlamentare anticipate sau referendum, și basta!, dar declarațiile mai multor lideri de opinie, după verdictul CC, îmi dau dreptul să cred că lucrurile stau tocmai așa, or am impresia că aproape toată lumea politică (nu și cea din afara fenomenului, zisă și „popor”) trișează atunci când mai lasă, chipurile, o portiță în relațiile cu partidul care a învins la alegerile parlamentare din noiembrie anul trecut. Este de ajuns să tragi cu ochiul la declarațiile făcute de toți liderii partidelor parlamentare ca să înțelegi un lucru simplu — foarte multă lume este satisfăcută de decizia CC, fiindcă aceasta le dă posibilitatea să mai stea în parlament până la sfârșitul mandatului. Și nu oricum, dar perfect acoperiți de lege. Să zicem, cine nu vede zâmbetul pe sub mustăți (pe care nu le are) al lui Adrian Candu, care pozează ca un mare mahăr, știind că nu intră în viitorul parlament cum nu-și vede ceafa fără oglindă, sau cine mai crede în verticalitatea lui Filip și K, care zice că nu va vota împreună cu deputații lui Șor și transfugii, dându-și bine seama cât de drept este proverbul despre „lupul sătul și oaia întreagă”. Adică, vedeți Dumneavoastră, noi suntem împotriva majorității încropite de Dodon și Șor, dar nu putem face nimic. Adică, suntem „nevoiți” să ne conformăm situației și să ne ducem mandatul până la sfârșit, iar mai departe fie ce-o fi.

Pe de altă parte, chiar nefiind jurist, îmi dau seama că decizia înaltei Curți, care este nu doar o instituție juridică, dar și politică, nu putea fi alta, fiindcă este un nonsens să insiști pe un candidat la funcția de premier care a luat în turul I 0 (zero) voturi și nu poți cere imposibilul atunci când aritmetica nu este de partea ta (vezi cele 54 de semnături pentru un alt candidat). În aceste circumstanțe, numai în pielea doamnei Domnica Manole să nu fii, dar afirmațiile de genul „…președinta CC a pus-o la punct pe Maia Sandu” nu-și au locul, pentru că nu doamna președintă personal are nevoie de anticipate, dar toată lumea, care este sătulă de spectacolul absurdului ce se joacă de mai multă vreme. În acest context, aș mai zice că, într-un fel, poate fi înțeleasă poziția și dorința lui Andrei Năstase de a lua frâiele „unui guvern minoritar de profil pro-european”, dar dorința lui nu cred că coincide cu planurile altor actori politici (care nu duc lipsă de candidați „destoinici”) și, ce-i mai important, cu strategiile foștilor colegi din alianța ACUM. Nu vreau să par răutăcios, dar se creează impresia că domnul Năstase vrea să-și înscrie în palmares și funcția de premier (fie și pe un termen scurt, dar… ce mai contează când ai experiență în acest „domeniu” — vezi trecerea lui pe la Primăria Chișinăului sau pe la Ministerul de Interne).

Și încă ceva. Este lăudabilă dorința doamnei Sandu și PAS-ului de a îndreptăți așteptările milionului de alegători de a duce lucrurile până la capăt, dar chiar nu înțeleg cum se poate atinge acest scop. Mi se pare exagerată rigiditatea și suspiciunea cu care sunt tratați ceilalți actori politici: fiți de acord, nu toată lumea este nedemnă de a sta la aceeași masă cu învingătorii — de exemplu, chiar astfel de tineri politicieni ca Dorin Chirtoacă, Octavian Țâcu, Dinu Plângău sau Igor Munteanu și-au spus ultimul cuvânt? Sau, poate, PAS-ul se îmbată cu apă rece după ce a văzut rezultatele unui sondaj, care creditează formațiunea cu peste 51 de locuri în parlamentul de după anticipate? Dacă este așa, nu cred că este cazul, măcar și din simplul motiv că rezultatele altui sondaj ne arată că cea mai bună candidatură la funcția de premier nu este candidatul înaintat de doamna Sandu (cum ar fi și logic), dar domnul Andrei Năstase.

În fine, și eu, ca și Dumneavoastră, sunt cu sufletul la gură și aștept deznodământul acestui spectacol de prost gust, în care actorii au sărit peste toate bețele și se vor băgați în seamă în continuare, iar spectatorii nu mai ochi ca să-i vadă și urechi ca să-i mai audă…