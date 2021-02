„Eu nu l-am lovit, ci am fost lovit de polițist”, reacția bărbatului acuzat că a agresat un polițist de frontieră / VIDEO

Scriam ieri despre faptul că un bărbat a fost acuzat că a agresat verbal și fizic un angajat al Poliției de Frontieră, care își exercita atribuțiile de serviciu. Incidentul a avut loc pe traseul care leagă localitățile de frontieră Soroca și Cosăuți. Între timp bărbatul acuzat ne-a contactat pentru a ne spune că totul a fost altfel. Publicăm mai jos opinia sa. Atenție, limbaj licențios, nu este recomandat copiilor vizionarea secvenței video.

„Că eu am numit polițistul recunosc, dar nemulțumirea mea a fost că polițiștii de frontieră pe timp de noapte se aflau la loc întunecos, ceea ce se vede chiar și în video, ne-a declarat Iulian O. din satul Cosăuți. Automobilele erau oprite la dorința lor, la întrebarea mea de ce se salută cu alți șoferi și nu îi stopează, mi-a răspuns că se cunosc. Eu m-am revoltat pentru că legea nu lucrează pentru egal. Eu nu l-am lovit, ci am fost lovit de polițist în momentul în care i-am zis să scrie procesul verbal pentru cuvintele necenzurate, ca eu să plec. El mi-a zis să stau pe loc, la întrebarea mea dacă sunt reținut, mi-a răspuns că nu. Și eu am încercat să mă deplasez, la care polițistul de frontieră mi-a blocat drumul și am fost lovit în partea stângă sub coastă. Am fost ținut de mână, dar polițistul nu vrea să recunoască acest fapt. În sediul Poliției de Frontieră am fost înconjurat de mulți polițiști, când am rugat să ies afară nu mi s-a permis, ba și după ce au spus că sunt liber oricum îmi blocau ieșirea. Am ieșit doar atunci când a fost chemata poliția prin apel la 112. S-a scris că am mai avut abateri de la lege, ceea ce nu este corect.”

Amintim că Serviciul de Presă al Poliției de Frontieră a informat ieri despre un caz când patrula Sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți care se afla în misiune de serviciu conform planului sarcină pe traseul R14, în apropierea satului Cosăuți a oprit în trafic un mijloc de transport pentru verificările de rigoare. După ce conducătorul auto a prezentat actele solicitate, pasagerul s-a arătat revoltat față de acțiunile polițistului de frontieră.

Angajatul instituției de frontieră i-a explicat că de fapt oprirea în trafic a autoturismelor aflate în zona de frontieră este un drept conform legislației în vigoare, însă bărbatul s-a supărat și mai tare lovindu-l cu pumnul în față pe polițistul de frontieră.

Agresorul este un locuitor al satului Cosăuți, în vârstă de 33 de ani, care nu se află la prima abatrere de acest gen. Anterior bărbatul a mai prezentat nemulțumiri neîntemeiate în adresa activității Poliției de Frontieră.

În repercursiune a fost întocmit proces verbal de audiere și constatare a încălcării art. 349 al. (1ˡ) a Codului Penal al Republicii Moldova. Bărbatul riscă o amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţii convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

Instanța de judecată urmează să ia o decizie pentru a stabili cine se face vinovat în acest caz.