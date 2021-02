Iuliana Iscra printre laureații concursului internațional Fiestalonia “Talents of Europe”

Iuliana Iscra: Atunci la moment nici nu mă gândeam că voi reuși să obțin vreun rezultat, acesta fiind primul meu concurs internațional, un concurs de talie înaltă cu mulți participanți, în măsură mai puternici decât mine. Am mers mai mult din curiozitate, să culeg experiențe noi, să-mi încerc puterile… doar atât! Ca în final să aflu că am luat un loc foarte bun, un loc de frunte. Am avut nevoie de timp ca să conștientizez asta, eram atât de fericită și emoționată. Am lucrat foarte mult și acum sunt pregătită să cuceresc noi vârfuri. Sunt recunoscătoare pentru această victorie organizatorilor concursului, familiei și profesoarei Inga Rotari, care m-a ajutat și m-a susținut foarte mult.