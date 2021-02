Parascovia Rotaru: Când faci ceea ce trebuie, nu e nici o greutate să fii ceea ce eşti

Cu mare plăcere am discutat cu doamna Parascovia Rotaru din satul Racovăţ, o personalitate importantă atât în domeniul educației cât și pentru societatea locală în general. O persoană-exemplu, în opinia noastră, care are, fără îndoială, multe să ne împărtăşească.

– De unde începe și pe unde s-a depănat firul vieţii Dvs., doamnă Rotaru?

– M-am născut în centrul Moldovei, raionul Orhei, satul Ţânţăreni (acum raionul Teleneşti), într-o familie de colhoznici cum era pe vremuri. Am absolvit 7 clase în sat, 11 clase în Chiţcani. Pasiunea mi-a fost să fiu învăţătoare de limba franceză. Visul nu s-a împlinit – concursul era mare. În perioada anilor 1963-1965 am activat în funcţia de instructoare de pioneri şi învăţătoare de limba franceză în satul Molovata, raionul Orhei. În 1965-1970 am studiat la Universitatea de Stat din Chişinău. După absolvire nu am prelungit activitatea de pedagog, dar în funcţie de redactor superior. Mai apoi, am activat 6 ani în şcoala pedagogică din Lipcani ca pedagog. Din 1978 l-am urmat pe soţul meu şi am venit în satul lui natal Racovăţ. Între 1981 și 1996 am activat în calitate de profesoară de limba română, mai apoi director de şcoală în gimnaziul Racovăţ. Din 1996 am fost secretar la primăria din Racovăţ.

– Vă cunoaștem de mulți ca pe o persoană profesionistă, care muncește cu dăruire. Ce v-a motivat dăruirea cu care aţi muncit zi de zi?

– Eu întotdeauna am iubit profesia de pedagog. Oglinda mea ca dascăl o reprezintă copiii. Iubeam să fiu înconjurată de copii, să fiu în mijlocul acelei forfote şi gălăgii.

– Pentru noi, dar sunt singură că și pentru mulți alți racovițeni, sunteți o un exemplu în multe aspecte. Cât e de greu sau uşor să fii o persoană-exemplu?

– Când faci ceea ce trebuie, nu e nici o greutate să fii ceea ce eşti. Contează să vrei, să poţi, să-ţi placă.

– Dar considerați că aţi avut şi greşeli în viaţă sau numai succese?

– Cel care activează zi de zi desigur are şi greşeli. Numai prin greşeli ne perfecţionăm, ne ridicăm. O greşeală mare în viaţa mea a fost când în 1986 m-am îndepărtat de şcoală şi am luat funcţia de secretar la primărie. Am regretat şi suferit mult, dar aşa a fost să fie.

– Credeţi în perfecţiune?

– Cred, desigur. Perfecţiunea te ridică, îţi aduce succese, mereu cauţi ceva nou. Cred în oamenii care luptă pentru perfecţiune, chiar dacă ştiu că ea nu poate fi atinsă niciodată.

– Am auzit spunându-se că ,,fiecare societate are boala ei”. Având experiență de pedagog și de funcționar, cum credeți, care este boala satului nostru?

– Oamenii din satul nostru sunt foarte muncitori, buni, dar foarte invidioşi. Asta îi face să aibă un comportament neadecvat unul faţă de altul. Ridicarea nonvalorii la rang de etalon. Transformarea minciunii în profit.

– Aș vrea totuși să încheiem acest dialog pe o notă mai pozitivă, de ce nu, despre dragoste. Suntem în ajun de ,,Ziua îndrăgostiţilor”. Dvs., având o experiență de căsnicie de cinci decenii, fiind soție, mamă, bunică, ce ne puteţi spune la acest capitol? Cum este viața de cuplu şi ce v-a motivat cel mai mult în căsnicie?

– Avem 50 de ani trăiţi împreună. Vreau să spun cu inima deschisă că sunt satisfăcută şi împlinită în căsnicie. Ne-am înţeles, ne-am susţinut în toate, am lucrat cot la cot. Adaug un secret:

Dacă vrei să fii fericit în viaţă,

Ascultă a mea povaţă:

Aveţi mare RĂBDARE

Că cu îngăduinţă şi chibzuinţă

Veţi învinge orice suferinţă

Şi veţi ajunge bătrânei

Înconjuraţi de mulţi copii şi nepoţei.

Păstraţi iubirea cea mare,

aveţi multă răbdare!

Între noi toată viaţa

A fost şi este dragostea.

– În ce ne îndemnaţi să credem?

– În Dumnezeu şi în voi înşivă, în puterea afirmativă a talentului.

– Am avut multă plăcere să discut cu Dvs., doamnă Parascovia Rotaru şi, credem, vom mai avea şi alte ocazii, căci, desigur, avem despre ce discuta.

– Doar faptele noastre decid dacă murim înainte de moarte, ori trăim şi după ea.

– Vă mulţumim şi ne închinăm până la pământ!

Autori: membrii Cercului tinerilor condeieri de la Gimnaziul Racovăț, condus de Veronica Șoimu.

*-*-*

Acest articol este realizat în cadrul parteneriatului dintre Cercul tinerilor condeieri de la Gimnaziul Racovăț și Biblioteca publică Nr.1 Racovăț.