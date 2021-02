Ce înseamnă să ai o FAMILIE MARE…

În vremurile când numărul de copii într-o familie nu este mai mare de 1-3, ar fi bine să cunoaștem și alte exemple — când numărul de copii, nepoți, strănepoți, stră-strănepoți este de ordinul sutelor. Iată, bunăoară, cine este în Cartea Recordurilor Guinness și cine râvnește să ajungă acolo.

* Familia dulgherului Ziona Chana din India este prezentă în Cartea Recordurilor, ca fiind cea mai numeroasă. Din „regimentul familiei sale”, la momentul înregistrării, făceau parte 192 de persoane. Pentru a da naștere la 94 de copii el a avut nevoie de… 39 de soții. Da, omul nu este doar recordman, ci și un crai. Familia a fost, de asemenea, completată cu 33 de nepoți și 14 nurori. Rudele s-au stabilit într-o casă cu patru etaje cu 100 de camere, unde există chiar școală proprie, ateliere de lucru, grajduri şi coteţe pentru animale.

* Familia lui Luis Costa de Oliveira, Brazilia. Locuitorul statului brazilian Rio Grande do Norte, în vârstă de 90 de ani, a devenit tată a 50 de copii, care s-au născut de la patru femei. Printre ele sunt două surori și chiar mama lor. Totodată, bărbatul iubăreţ are 100 de nepoți și 30 de strănepoți. Casanova recunoaște că iubește femeile și că e posibil să mai aibă copii, de care să nu ştie. „Cel mai bun lucru pe care l-a creat Dumnezeu este femeia!”, spune Luis Costa de Oliveira.

*Familia lui Daad Rahman, Emiratele Arabe Unite. Capul familiei este tată a 94 de copii și, potrivit spuselor lui, el nu are de gând să se oprească. Bărbatul a fost căsătorit de 20 de ori, dar nu a avut niciodată mai mult de patru soții concomitent, pentru a nu încălca legile locale. El deține 17 case și același număr de automobile. Totodată, tatăl cu mulţi copii primește o pensie de la Guvern și nu plătește pentru utilități în toate apartamentele sale.

* Ansentus Akuku din Kenya, în timpul vieții a primit porecla Pericol, pentru că influența în mod magic femeile, care nu puteau rezista în faţa farmecului său. Prima nuntă a sărbătorit-o în anul 1939, ultima în anul 1992. Iar în total omul a fost căsătorit de cel puțin o sută de ori, căsătorii din care au rezultat aproximativ 160 de copii. Dar potrivit spuselor lui Ansentus, s-ar putea să existe mai mulţi, la un anumit moment, el nu mai putea deja să-și urmărească toți urmașii. Pentru familia sa imensă, el a construit chiar o școală și o biserică în vestul Kenyei, în orașul Kisumu. Dar acum femeile din acea țară nu sunt amenințate de nimic: bărbatul pasional a murit în anul 2010, la vârsta de 90 de ani.

*Familia lui Pavel Semeniuc din Ucraina este de 346 de persoane: 13 copii, 127 de nepoți, 203 strănepoți și trei stră-strănepoți. Cea mai mare fiică are 66 de ani, iar nepoţii cei mai mici nu au nici măcar un an. În fruntea familiei, care ar putea popula un sat, se află Pavel Semeniuc, de 87 de ani. Toată viața lui a lucrat în calitate de constructor, iar cel mai surprinzător este faptul că a trăit o viaţă întreagă cu o singură soție.

(SURSA: Din presa internațională)