Boris Ivasi: Podul Cosăuți – Iampil ar putea transforma Soroca într-un important centru industrial

Nu știu dacă există în Câmpia Sorocii și în împrejurimile ei (dar poate și mai departe) persoană mai inițiată în tema construcției podului de peste Nistru decât domnul Boris Ivasi, inginer la „Hidroinpex” SA, ex-vicepreședinte al raionului Soroca. Cel puțin cu mult timp până la decizia istorică a celor doi președinți, Maia Sandu și Volodimir Zelenschi, de a construi un pod peste Nistru, la Cosăuți-Iampil, domnul Ivasi mi-a demonstrat, în repetate rânduri, cu lux de amănunte și cu lux de documente cât de oportună, din toate punctele de vedere — social, economic, infrastructural, politic… — este edificarea acestui obiect de o încărcătură strategică aparte. Dacă o să vă spun că Domnia sa are un întreg arsenal de documente care include fotografii și hărți, pe care poți să le găsești numai în biblioteca lui sau, poate, a unui foarte mic grup de specialiști în domeniu, să nu credeți că exagerez cumva. Or, în acest context, mi s-a părut foarte oportun un amplu interviu la această temă, interviu care ar putea stârni interesul nu doar a cetățeanului simplu, care privește la această construcție printr-o prismă îngustă, dar și a specialiștilor din domeniu, care și-ar dori, probabil, ca acest vis să devină realitate.

− Pentru o mică recapitulare vreau să vă rog să mai accentuați încă o dată care va fi impactul acestui pod nu la nivel național/internațional, dar pentru raionul Soroca și regiunea Vinița.

− Impactul acestui proiect pentru dezvoltarea economică și socială a RM și UA este enormă, noi am efectuat un calcul pentru regiunea Vinnița și raionul Soroca la prezentarea proiectului… Acest tronson va accelera dezvoltarea economiei în regiune și va aduce venituri majore în bugetele centrale și locale, nu numai din taxe, dar și din activitatea economică. Este evidentă necesitatea amplasării la Soroca a unui Centru logistic care duce la un alt nivel economia regiunii. Soroca dispune de alimentare cu apă („Acva Nord”), rețele electrice de înaltă tensiune, hale de producere, iar o dezvoltare mai bună a căilor de acces ar permite atragerea de investiții în industrie. Soroca are potențialul unui mare centru industrial, dar este necesară și dorința de a face ceva pentru prosperarea ținutului. Au rămas prea puțini băștinași, din păcate…

− Apropo, după ce carul s-a urnit din loc și ce cei doi președinți, Maia Sandu și Volodimir Zelenschi, au convenit asupra construcției podului și dezvoltării traseului Chișinău-Soroca-Iampil-Kiev, ați primit vreun mesaj de felicitare/încurajare de la cineva?

− Am primit multe mesaje de felicitare în ziua întâlnirii președinților de la cei din Ucraina, de la prietenii mei cu care am promovat proiectul. Ei sunt mândri, își iubesc țara și apreciază munca depusă pentru prosperarea țării, indiferent de persoană. Și doar trei apeluri (în acea zi) de la cei din RM, nu mă miră. As menționa și unii foști colegi care acum recunosc că am avut dreptate promovând proiectul, atunci cu zâmbet îmi spuneau „mecitateli”. Ai noștri sunt cosmopoliți, indiferenți față de soarta localităților de unde provin, cu regret, uneori și față de părinți, copii. Deseori auzi replici de genul — cum trăiți voi aici, or la noi în Italia… Comportamentul majorității locuitorilor lasă de dorit, se simte lipsa celor șapte ani de acasă. Vedeți efortul depus de APL și care este atitudinea sorocenilor față de munca și banii cheltuiți din buget. Dacă ar contribui la formarea bugetului, cred nu ar proceda în așa hal, că nu vin din America și aruncă gunoiul în locurile publice.

Despre necesitatea acestui pod a scris, în repetate rânduri, și presa de la Chișinău

Și Proeictul VIA CARPATIA, ne ocolește…cu regret

− Până la urmă, considerați că podul va fi construit sau este vorba de un piar politic — chipurile, noii președinți sunt mai buni decât precedenții…

− Acest lucru depinde de grupuri de lucru — dacă din partea Moldovei se vor ocupa de implementarea proiectului acei care au blocat zeci de ani proiectul, rezultatul va fi negativ, cu toate eforturile celor din Ucraina.

− De altfel, cum apreciați decizia părții ucrainene de a finanța integral construcția podului?

− Ucrainenii au înțeles că nu se pot baza pe cei din RM și din acest motiv, cred eu, vecinii au luat decizia asumării finanțării construcției podului. Și totuși, sper că și partea moldovenească se va implica la construcția tronsonului Pod — Soroca, dar nu ca la construcția R9 spre Arionești.

− Și despre suita de hidrocentrale pe Nistru, construcția cărora și-a asumat-o la fel partea ucraineană, ce ziceți?

− Cred că hidrocentralele de pe Nistru și impactul ecologic asupra bazinului râului unde locuiesc circa 13.000.000 de oameni necesită o discuție mai amplă. Mai ales că se vorbește de un proiect de aprovizionare cu apă potabilă a orașului Odessa din râul Bug. Propun sa facem o pauză, să mai vedem cum derulează proiectul cu tronsonul și revenim și la problemele ecologice.

− Domnule Ivasi, vă vedeți cumva implicat în construcția acestui pod? Veți răspunde afirmativ în cazul unei propuneri de participare la realizarea visului vieții Dumneavoastră?

− Unicul lucru pe care vi-l pot spune cu certitudine este următorul: sunt cu conștiința împăcată că am întreprins tot ce am putut. Participarea mea în materializarea acestui vis depinde de componentă echipei de lucru…

− Vă mulțumesc pentru interviu.

Consemnare, Victor Cobăsneanu