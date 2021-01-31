Гороскоп на неделю

Овен

Постарайтесь сбавить обороты и пытаетесь успеть в тысячу мест одновременно, но в эти зимние дни нужно сосредоточиться. Эти семь дней станут особенно удачными для представителей творческих профессий — ваши идеи нарасхват, и вокруг полно влиятельных личностей. Остальные Овны тоже не заскучают, однако для того, чтобы блеснуть талантами, понадобится немало выдержки и терпения — конкуренты в этот период не зевают, и всячески пытаются вам насолить.

Телец

Если кому и везет, так это Тельцам — за этот зимний период вы успеете сделать больше, чем за все дни января, вместе взятые. Не сбавляйте темпа, и к выходным вы сможете похвастаться профессиональными достижениями, и финансовыми успехами. Но в бочке с медом найдется и ложечка дегтя — вам придется отказаться от некоторых развлечений. Звезды советуют не волноваться — культурных мероприятий ожидается много, и в пару интересных мест вы точно успеете.

Близнецы

На этой неделе вы можете смело отправляться в дальнее путешествие — проблем в пути не ожидается, да и звезды сошлись довольно удачно. От командировок тоже желательно не отказываться — в этот период у вас есть шанс завести полезные и перспективные знакомства, и наладить отношения с деловыми партнерами. Хотя новогодние каникулы давно закончились, Близнецы то и дело будут ощущать остаточные явления — выяснится, что ваш телефонный номер не так уж засекречен, и вам начнут названивать поклонники, которых вы даже не помните по именам.

Рак

Эта зимняя неделя будет полна приятных событий, и вы сможете собой гордиться. Некоторые Раки преуспеют на службе, и начальник начнет задумываться о поощрении таких незаменимых сотрудников. Многие представители знака найдут интересные и выгодные подработки — финансовые сюрпризы начнутся в среду, и везение не оставит вас и на выходные. Но за всеми этими важными делами не следует забывать о близких людях, постарайтесь сделать так, чтобы эти дни запомнились веселыми семейными приключениями на свежем воздухе.

Лев

Учитесь хранить чужие секреты — в эти дни с вами начнут делиться тайнами даже малознакомые люди. Дело в вашем дружелюбии — вы способны вникнуть в проблемы, и искренне интересуетесь жизнью окружающих. Но старайтесь не забывать и о собственных нуждах и желаниях — в этот зимний период успех в любой деятельности будет зависеть от вашей активности. Интуицию тоже не сбрасывайте со счетов — в среду-четверг у многих Львов неожиданно проявятся экстрасенсорные способности, и вы сможете просчитать ситуацию на несколько шагов вперед.

Дева

Будьте реалистами — в этот зимний период важно сохранять трезвую голову, и реже витать в облаках. Вас ждет масса выгодных предложений в финансовой сфере, возможно, вы получите дорогой подарок от коллег или деловых партнеров. Однако следует помнить и об отдаче — компаньоны просто так сюрпризов не делают, и придется оказать им кое-какую услугу. В среду или в пятницу Девы испытают творческое вдохновение — любое дело, за которое вы возьметесь, будет спориться, и результат окажется превосходным.

Весы

Выражение, что для достижения цели хороши любые средства, не для вас — на этой зимней неделе следует тщательно обдумывать каждый шаг, и чаще прислушиваться к мнению окружающих. Возможно, рядом находятся люди, мечтающие подпортить вашу репутацию — будьте аккуратнее и не афишируйте свои планы. Во вторник Весы могут готовиться к радостному известию — возможно, вы получите денежный сюрприз, или случайно узнаете о будущем повышении в должности. Как бы там ни было, не забывайте про личную жизнь — домочадцы немного взвинчены и раздражены..

Скорпион

Вероятность ошибок на нуле, и в этот период Скорпионы будут блистать, и добиваться успехов. Но в среду может притупиться деловая хватка, и этим обязательно воспользуются конкуренты — постарайтесь заранее заручиться поддержкой влиятельных знакомых, и не сдавайтесь. В финансовом отношении неделя будет неплохой — вы сможете рассчитаться с долгами, и сделать несколько дорогих приобретений. В сфере семейных и любовных отношений проблем не ожидается, и

Стрелец

Работоспособность в эти зимние дни у Стрельцов на высоте, и вы сумеете укрепить свой авторитет, и понравиться деловым партнерам. Вас ожидают подработки, которые не отвлекут от основной деятельности, и значительно улучшат ситуацию в финансовой сфере. Но если с понедельника по четверг вы будете пропадать на службе, то в пятницу звезды настоятельно советуют отвлечься от забот. Стрельцов ждут значительные расходы — развлекаться вы умеете, да и искушений будет много. Задача на субботу — навестить родственников, и обсудить семейный бюджет.

Козерог

В эти семь дней вы все чаще будете вспоминать про белку в колесе — ведь и вы, как этот пушистый зверек, трудитесь, не покладая рук, и совершенно забыли об отдыхе. Звезды рекомендуют притормозить, и подумать — как много из того, что вы делаете, нужно лично вам?! В этот период полезно определиться с собственными желаниями, и сформулировать цели — возможно, это поможет избавиться от всего напускного. Этот совет касается и личной жизни — попробуйте разорвать ненужные отношения, и отпустите тех, кто не дает вам развиваться.

Водолей

Уделите внимание профессиональному росту — вы неплохо потрудились, но за новую должность нужно еще и побороться. Начальство давно наблюдает за успехами Водолеев, однако руководство нуждается в хорошем толчке — намекните шефу о своих карьерных планах, и поделитесь с ним своими соображениями. Для важных бесед и деловых переговоров подходит вторник, а вот в среду звезды советуют оставаться в тени — для вашего же спокойствия. Отношения с любимыми людьми в этот период я пройдут проверку на прочность.

Рыбы

Ставьте перед собой конкретные задачи, и не отвлекайтесь на проблемы посторонних людей. С таким настроем вы легко решите профессиональные и финансовые вопросы, и неделя пройдет со знаком плюс. Рыбы, мечтающие о повышении по службе, могут рассчитывать на благосклонность руководства — возможно, в этот четверг вы получите несколько интересных предложений. Эти семь дней богаты и на любовные сюрпризы — Рыбы буквально нарасхват. Звезды советуют избегать романтических порывов, и чаще прислушиваться к интуиции — новые поклонники это хорошо, но старые ухажеры еще лучше. В пятницу-субботу Рыб ждут развлекательные семейные мероприятия — устраивайте вечеринки, и будьте гостеприимными.