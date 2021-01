Cum Dealul Țiganilor se duce la … vale

Recent, cetățeanul Nicolae Cebotari, locuitor al părții din deal a orașului Soroca, a sesizat o problemă „cu barbă”, care dă mari bătăi de cap locatarilor străzii cu o denumire sugestivă – Dealul Țiganilor, care s-au adresat în diferite instanțe pentru a soluționa problemele ce le-au prefăcut viața într-un adevărat coșmar. „Îmi pare foarte rău, dar plângerile noastre către autorități se soldează cu niște răspunsuri formale, care conțin fel de fel de trimiteri de la o instituție la alta și mai multe promisiuni, care se dovedesc a fi deșarte. Ne-am adresat autorităților de diferite niveluri – Primăriei, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, personal premierului, dar carul rămâne pe loc de mai multă vreme. A început un nou an și am dori ca autoritățile să plece urechea la dorința noastră, fiindcă ni se promit multe, dar se face puțin”, ne-a declarant domnul Nicolae Cebotari.

Pentru a ajuta oamenii ne-am întâlnit cu ei la fața locului, dar, cel mai important, am sesizat Primăria municipiului Soroca. Iată care a fost răspunsul autorităților, prin intermediul Serviciului de presă al instituției:

„Vă informăm că Primăria mun. Soroca cunoaște situația de pe această stradă și chiar a dat un răspuns oficial unui locatar, printr-o scrisoare din 22.10.2020, prin care informa că în anul 2021 primăria va examina posibilitatea includerii str. Dealul Țiganilor în planul de reparație a străzilor din mun. Soroca, dar decizia definitivă cu privire la aprobarea acestui plan aparține Consiliului Municipal, și pentru că încă nu am avut nicio ședință a consiliului în acest an, nu putem comunica va fi sau nu va fi inclusă această stradă în planul de reparații pentru anul 2021. Vă mai comunicăm că primăria are un buget limitat ce ține de mijloacele financiare alocate pentru reparația străzilor, întrucât în mun. Soroca există mai multe străzi care de mai bine de 20 de ani nu au fost reparte, sigur că nu este posibil să le reparăm pe toate într-un an de activitate… Ce ține de promisiunile făcute de administrația orașului, Vă informăm că acestea vor fi onorate, dar în timp. Iar cetățenilor care s-au adresat la redacția D-voastră, referitor la reparația str. Dealul Țiganilor, le reamintim că locatarii din acel sector au datorii de peste 500 mii lei la impozitele pe bunurile imobiliare. Și dacă aceștia și-ar onora obligațiunile, atunci și în bugetul primăriei ar fi mai mulți bani pentru reparația drumurilor. Dar așa s-au obișnuit unii să aducă doar critici și acuzații la adresa cuiva, pe când ei au datorii de ani de zile și nu și le onorează”.

După ce „au fost ascultate părțile” se poate trage următoarea concluzie: pe de o parte, autoritățile nu promit că în acest an strada va fi reparată, fiindcă nu prea sunt bani în buget și pentru că „există mai multe străzi care de mai bine de 20 de ani nu au fost reparte”, iar pe de altă parte, și locatarii din acest cartier sunt cu „pufușor pe botișor”, fiindcă au acumulat datorii de 500.000 lei la impozitele pe bunurile imobiliare. S-a format un cerc vicios, din care ieșirea ar fi una: autoritățile să găsească bani pentru reparația străzii, fiindcă este vorba de un spațiu public și nimeni nu poate îngrădi dreptul pompierilor sau al medicilor de la „Salvare” să aibă acces la oameni, în caz de vreo nenorocire, iar locatarii să achite primăriei banii restanți și să pună umărul, în așa mod, la completarea bugetului urbei și, implicit, la reparația străzilor, inclusiv a Delaului Țiganilor… (Dan AOLEI)