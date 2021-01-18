Ucraina va asigura finanțarea podului peste Nistru, de la Cosăuți-Iampil

O declarație în acest sens a făcut vice-directorul Oficiului președintelui Ucrainei, Igor Jovcva, într-un interviu acordat ziariștilor de la TCH. Iată declarația demnitarului de la Kiev în original:

„Одним из проектов, который мы начнем немедленно, станет строительство моста через реку Днестр в районе Ямполь-Косэуць, и соответствующей магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. И не просто соединит, а позволит почти за 5:00 доехать автомобилем от Киева до Кишинева через новый мост. Финансирование строительства этого моста будет осуществляться за счет государственного бюджета Украины. Отмечу, строительство всего мостового перехода осуществляется за счет Украины”.

По его словам, Укравтодор уже работает над соответствующим нормативно-правовым обеспечением этого финансирования.

„Также Украина достроит часть магистрали от Киева непосредственно к мосту. Там большая часть уже построена, восстановлена или реконструирована… Молдова, со своей стороны, будет достраивать собственную часть этой магистрали. И, опять же, у них часть этой дороги уже построена. Поэтому это абсолютно реалистичный проект с реалистичным финансированием. Осталось только его выполнить. Соответствующие поручения двух президентов украинская и молдавская сторона получили”, – рассказал Жовква.

SURSA: InterfaxUcraina