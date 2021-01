Raionul Soroca – lider la producerea conservelor și cașcavalului

Conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică pentru anul 2019, Moldova.org a publicat a doua ediție cu „Recordurile raioanelor din Republica Moldova”. Astfel, raionul Soroca ține supremația la producerea conservelor de legume și fructe – peste 5.000 de tone!, dar și la producerea cașcavalului.

Și celelalte raioane au cu ce se mândri. Bunăoară, vecinii noștri din Drochia dețin recordul pentru cele mai multe cărți și reviste (527,4 mii exemplare) și cele mai multe plante de floarea-soarelui (40.102 tone), iar cei din Florești au utilizat cei mai mulți fertilizanți chimici (6.854 tone) și a produs cel mai mult orz (44,8 tone).

Mai departe e și mai interesant. Raionul Briceni a crescut în 2019 cele mai multe legume de câmp și a bătut recordul pentru cea mai mare recoltă de pomușoare, fructe și nuci; raionul Ocnița are cei mai mulți șomeri și e raionul care are cele mai puține sate conectate la apă – 2; raionul Edineț rămâne a fi cel mai mare producător de sucuri de legume și fructe (5.872,5 litri) și raionul cu cele mai multe vaci din R.Moldova – 5.574; Raionul Dondușeni se bucură de cel mai curat aer din țară, unde au fost evacuate cele mai puține substanțe poluante în aerul atmosferic – 48 de tone. raionul Șoldănești rămâne raionul care are cel mai mic volum de apă distribuit consumatorilor (0,7 milioane de m3); raionul Râșcani este cel mai mare producător de unt, lapte și frișcă; raionul Glodenia produs cel mai mult porumb pentru boabe (66,2 tone); raionul Sângerei are cele mai multe familii cu cel puțin 4 copii; raionul Fălești are cele mai multe instituții culturale – 64 și cele multe localități – 76; raionul Telenești plătește un salariu mai mare femeilor și are cea mai mare diferență între salariile femeilor și bărbaților – 5,4; raionul Nisporeni a înregistrat cele mai multe sinucideri pe an – 20; Orhei este raionul în care locuiesc cei mai mulți pensionari (23.047); raionul Călărași a fost lider la „cel mai mult divin”, iar anul acesta, deține recordul împreună cu raionul Ialoveni pentru categoria „cea mai mult vodcă produsă”; raionul Dubăsari are cele mai multe camere existente raionul pentru turiști (477) și cele mai multe paturi pentru turiști (1.572); raionul Criuleni are cei mai mulți porci – 42.667 capete, iar orașul Hâncești a crescut cele mai multe bovine – 11.557 capete.