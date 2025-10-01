Ghid complet pentru utilizarea granulatorului de cereale

Un granulator de cereale este un echipament tot mai des întâlnit la fermierii și crescătorii de animale care doresc să obțină hrană de calitate, adaptată nevoilor specifice. Deși la prima vedere pare un utilaj simplu, folosirea corectă a acestuia poate face diferența între un furaj bine granulat și unul care se destramă ușor.

Importanța granulatorului în procesul de hrănire

Utilizarea de granulatoare de furaje aduce multiple beneficii: crește asimilarea cerealelor, reduce pierderile și permite un control mai bun asupra ingredientelor introduse în hrana animalelor. Astfel, fermierii pot fi siguri că animalele lor primesc un aport nutritiv echilibrat. Printre modelele recunoscute pe piață, granulatorul Demetra se distinge printr-o complectație considerată de specialiști drept una dintre cele mai bune disponibile.

Verificările esențiale la un granulator nou

Atunci când procuri un granulator nou, primul pas este să verifici ca toate șuruburile să fie bine fixate, iar asamblarea să fie realizată complet. Totodată, reductorul trebuie verificat pentru ca nivelul de ulei să fie corespunzător. Aceste detalii, aparent minore, asigură buna funcționare a echipamentului și previn defecțiuni timpurii.

Procesul de rodaj – etapa care face diferența

Primul lucru pe care trebuie să îl faci după instalare este rodajul granulatorului. Acest proces șlefuiește matricea și rolele, împiedicând blocarea găurilor și compromiterea materiilor prime. Rodajul se face cu un amestec format din nisip fin cernut și porumb măcinat sau soia, în proporție de 1:1. Se adaugă apoi ulei vegetal sau tehnic până obținem o compoziție uleioasă. Materia se trece prin acumulator timp de aproximativ 30 de minute. Doar după această etapă, granulatorul poate produce granule de calitate.

Reguli importante pentru o granulare corectă

La începutul procesului, rolele matricei nu trebuie strânse prea tare. Dacă se aude un zgomot de metal pe metal, există riscul să se deterioreze mecanismul. Amestecul de hrană trebuie adaptat la tipul de animale: lucernă, porumb, ovăz, grâu, orz și diverse adaosuri de vitamine. Dacă granulele ies sfărâmicioase, cel mai probabil materia primă nu are suficientă umiditate. O soluție simplă este să pulverizezi puțină apă și să amesteci din nou conținutul pregătit pentru a fi granulat.

Depozitarea granulelor – un pas adesea ignorat

După ce sunt obținute, granulele nu trebuie depozitate imediat. Ele sunt fierbinți și riscă să dezvolte mucegai dacă sunt închise direct în saci sau silozuri. Recomandarea este să fie lăsate să se răcească natural, în aer liber, înainte de stocare.

Folosirea corectă a unor granulatoare de furaje înseamnă nu doar hrană de calitate pentru animale, ci și eficiență pe termen lung. Respectarea etapelor de verificare, rodaj și granulare prelungește durata de viață a echipamentului și asigură un proces productiv. Fermierii care acordă atenție detaliilor descoperă că investiția într-un granulator este una dintre cele mai profitabile decizii pentru ferma lor.