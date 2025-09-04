Gata cu „hârțoagele” – medicii se vor ocupa cu ce știu ei mai bine, cu actul medical propriu-zis

De către
OdN
-
0
224

Ieri, cabinetul de minisștri de la Chișinău a aprobat Programul național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030, un pas strategic pentru modernizarea sistemului de sănătate din Republica Moldova.

Inițiativa a venit de la Ministerul Sănătății, iar beneficiari vor fi personalul medical care va fi sprijint cu instrumente digitale moderne care reduc sarcinile administrative, optimizează fluxurile de lucru și permit concentrarea pe actul medical propriu-zis, dar și cetățenii care vor avea acces  la servicii medicale moderne, sigure și echitabile, susținute de tehnologii digitale avansate. Pacienții vor beneficia de o experiență medicală eficientă: acces rapid la istoricul personal de sănătate, programări online, rețete electronice și conexiuni digitale directe cu furnizorii de servicii medicale.


Articolul precedentCurs valutar, 4 septembrie 2025: euro s-a scumpit cu trei bani, iar dolarul costă 16 lei și 69 de bani
Articolul următorLa Soroca se va deschide o nouă grupă de creșă: investiție de 1,5 milioane lei la Grădinița nr. 17 cu sprijinul Guvernului
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.