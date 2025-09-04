Gata cu „hârțoagele” – medicii se vor ocupa cu ce știu ei mai bine, cu actul medical propriu-zis

Ieri, cabinetul de minisștri de la Chișinău a aprobat Programul național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030, un pas strategic pentru modernizarea sistemului de sănătate din Republica Moldova.

Inițiativa a venit de la Ministerul Sănătății, iar beneficiari vor fi personalul medical care va fi sprijint cu instrumente digitale moderne care reduc sarcinile administrative, optimizează fluxurile de lucru și permit concentrarea pe actul medical propriu-zis, dar și cetățenii care vor avea acces la servicii medicale moderne, sigure și echitabile, susținute de tehnologii digitale avansate. Pacienții vor beneficia de o experiență medicală eficientă: acces rapid la istoricul personal de sănătate, programări online, rețete electronice și conexiuni digitale directe cu furnizorii de servicii medicale.