Flăcări la azilul de bătrâni din Florești, peste 120 m² afectați

Un incendiu a izbucnit în această dimineață pe teritoriul azilului de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești. Pentru lichidarea flăcărilor, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit conform nivelului sporit de intervenție, deplasând la fața locului șapte autospeciale și un efectiv de 20 de salvatori.

Potrivit informațiilor preliminare, fumul dens a fost observat ieșind de sub acoperișul unei clădiri de pe teritoriul azilului. „Ajunși la fața locului, angajații IGSU au stabilit că focul a cuprins acoperișul sălii de festivități situată în incinta azilului. Pentru o coordonare eficientă, a fost creat Statul Major, iar echipele de intervenție au acționat pe trei sectoare de luptă”, a precizat instituția.

Datorită acțiunilor operative, pompierii au reușit să evacueze o persoană din interiorul clădirii. În momentul izbucnirii incendiului, alte persoane adăpostite în azil nu se aflau în interiorul construcției afectate. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Flăcările au distrus aproximativ 120 de metri pătrați din suprafața acoperișului. Arderea a fost localizată către ora 12:46, moment în care nivelul sporit de intervenție a fost anulat.