Festivalul GAL Valea Cuboltei – o sărbătoare a tradițiilor și comunității

Pe 30 august curent, comuna Petreni din raionul Drochia, a găzduit un eveniment de excepție – Festivalul GAL Valea Cuboltei, care a reunit comunități din mai multe sate partenere. Festivalul a fost organizat sub semnul unității, al păstrării tradițiilor și al inovației rurale, transformând localitatea într-un punct de întâlnire a muzicii, dansului, gastronomiei și meșteșugurilor.

Evenimentul a fost organizat de Primăria comunei Petreni în parteneriat cu managementul GAL, care a reunit comunitatea și a celebrat bogăția culturală a zonei în Parcul recent modernizat și reamenajat, din comuna Petreni,.

Evenimentul a fost onorat de prezența președintelui raionului Drochia, Vasile Cemortan, de șeful adjunct al Oficiului Teritorial Soroca, Vitalie Josanu, pe primarii localităților membre GAL „Valea Cuboltei” , Președintele GAL „Valea Cuboltei” – Veaceslav Magaleas, Managerul GAL „Valea Cuboltei” – Oxana Tcaci și de conducătorii GAL „Ocolul Cubolta” (Dondușeni) și „Urmașii lui Leonardo Buznea” (Glodeni).

Festivalului a fost scena, unde ansambluri de dansuri populare și grupuri muzicale din satele învecinate au adus culoare și emoție. Publicul s-a bucurat de spectacole variate: dansuri pline de energie, cântece interpretate cu suflet și autenticitate, dar și momente în care femeile din sate, îmbrăcate în costume tradiționale, au încântat audiența cu melodii vechi, transmise din generație în generație. Aceste interpretări au adus aminte tuturor de frumusețea și bogăția patrimoniului cultural local.

Au fost prezente și instituțiile publice din Petreni, care au subliniat specificul activității lor în slujba oamenilor: Grădinița Albinuța, Biblioteca din s. Petreni, Biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, Oficiul Poștal, Oficiul Medicilor de Familie și Serviciul Asistență Socială.

În zona expozițională, au fost amenajate corturi, cu vitrine ce reprezintă tradițiile locului, de către primăriile comunei Petreni, Hăsnășenii Mari, Hăsnășenii Noi, Moara de Piatră, Sofia, Miciurin, dar și Primăria Cubolta din raionul Sîngerei. Fiecare a adus în prim-plan meșteșuguri autentice, bucate tradiționale și povești unice.

Vizitatorii au putut descoperi măiestria oamenilor din Valea Cuboltei, păstrată cu grijă și transformată în adevărate comori locale, dar și arta meșteșugurilor, prin obiecte lucrate manual de la țesături tradiționale, la obiecte din lemn și ceramică.

Totodată, standurile gastronomice au fost o atracție aparte. Fiecare sat a venit cu bucate specifice: plăcinte rumene, sarmale, mămăligă cu brânză, dar și deserturi pregătite după rețete vechi. Diversitatea gusturilor a creat o adevărată călătorie culinară prin satele regiunii.

Festivalul nu s-a limitat doar la folclor și gastronomie, ci a adus în prim-plan și proiecte de dezvoltare rurală. Agricultorii și comunitățile locale au prezentat idei și soluții pentru protejarea mediului, pentru o economie circulară și pentru viitorul verde al satului.

Un moment cheie al zilei a fost semnarea Acordurilor de colaborare între aceste GAL-uri, fiind un pas important pentru consolidarea unui parteneriat sănătos și durabil.

Consiliul Comunal Petreni, la propunerea primarului Valeriu Tizu a conferit titlul de „Cetățean de Onoare” unor personalități remarcabile, în semn de recunoștință pentru contribuția lor la promovarea și dezvoltarea localității și a țării:

Mircea V. Ciobanu, Director editorial, Redactor-șef Editura Știința;

Victor Livinschii, Preot-paroh al Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”;

Darii Chiril, Director SRL „Petreanca-Agro”.

Festivalul, moderat de Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură și Turism, a culminat cu un program artistic inedit, în recital cu colective artistice din raioanele Drochia, Sângerei, Dondușeni și Glodeni, fiind întregit de un moment muzical special, cu evoluarea duetului Corina Țepeș și Costi Burlacu.

Festivalul GAL Valea Cuboltei din 30 septembrie a fost mai mult decât o simplă sărbătoare – a fost o demonstrație de unitate, bucurie și mândrie locală. Dansurile, cântecele, meșteșugurile și bucatele tradiționale au arătat că satul moldovenesc nu doar își păstrează tradițiile, ci le aduce la viață într-o formă vie și actuală.

Elena – Gabirela ȘTIRBU,

corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia