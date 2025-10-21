Fermierii pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari. Cererile sunt recepționate la sediile AIPA

Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari pentru modernizarea fermelor. Cererile de solicitare a finanțării pot fi depuse începând cu ziua de luni, 20 octombrie, la sediile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), informează moldpres.md

Suportul financiar este acordat în cadrul Apelului IV de granturi al Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială.

Apelul va fi deschis până la 31 decembrie 2025. Acesta are drept scop sprijinirea fermelor de bovine, ovine și caprine orientate spre producția de lapte, carne sau mixtă.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, prin intermediul granturilor oferite, fermierii pot moderniza infrastructura zootehnică, extinde capacitățile de producție și implementa practici agricole durabile.

Proiectul Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI) susține dezvoltarea sectorului agricol din Republica Moldova și modernizarea fermelor, oferind granturi pentru investiții care vizează dezvoltarea, creșterea productivității și sustenabilității în sectorul zootehnic.