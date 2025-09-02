„ Fără Ambrozie” – o inițiativă comună a Ministerului Sănătății și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

Timp de două săptămâni, pe rețelele de socializare vor fi distribuite materiale informative – flyere, postere, infografice, care conțin recomandări practice și soluții concrete pentru reducerea răspândirii ambroziei.

Campania „Fără ambrozie” este o inițiativă comună a Ministerului Sănătății și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru a spori gradul de conștientizare privind riscurile expunerii la polenul de ambrozie și de a mobiliza cetățenii în identificarea și combaterea acestei plante. Acțiunea este susținută și de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, precum și de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.