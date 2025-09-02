„ Fără Ambrozie” – o inițiativă comună a Ministerului Sănătății și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

Timp de două săptămâni, pe rețelele de socializare vor fi distribuite materiale informative – flyere, postere, infografice, care conțin recomandări practice și soluții concrete pentru reducerea răspândirii ambroziei.

Campania „Fără ambrozie” este o inițiativă comună a Ministerului Sănătății și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru a spori gradul de conștientizare privind riscurile expunerii la polenul de ambrozie și de a mobiliza cetățenii în identificarea și combaterea acestei plante. Acțiunea este susținută și de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, precum și de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

 


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

