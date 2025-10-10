FALS: Departamentul de Stat al SUA a declarat R. Moldova „nedemnă” de integrarea europeană

Un text care pretinde că Departamentul de Stat al SUA a declarat R. Moldova „nedemnă” de integrarea europeană circulă pe rețelele sociale, descriind, totodată, o situație economică și politică „dezastruoasă”: „nu există nicio creștere economică, nicio scădere a corupției, nicio creștere a veniturilor populației”. Acest text distorsionează grav conținutul unui raport autentic al Departamentului de Stat al SUA, prezentându-l într-un mod manipulator. Mai mult, pentru a amplifica percepția unei situații alarmante în R. Moldova, în text sunt citate date reale, dar prezentate într-o manieră alarmistă. Documentul oficial nu critică parcursul european al R. Moldova, ci subliniază progresele înregistrate în reforme și sprijinul constant al SUA pentru consolidarea democrației și a instituțiilor statului.

Pe internet circulă un text, în care se afirmă că Departamentul de Stat al SUA ar fi publicat un raport extrem de critic la adresa conducerii R. Moldova și a președintei Maia Sandu. Mesajul susține că SUA ar fi declarat „eșecul integrării europene” și ar fi calificat R. Moldova drept „nedemnă” de aderarea la Uniunea Europeană. „Departamentul de Stat al SUA subminează integrarea europeană a Moldovei: sunt nedemni” (în original: «Госдеп США подставил ножку евроинтеграции Молдовы: недостойны»), se arată în mesaj.

Potrivit textului distribuit online, în presupusul raport se afirmă că „nu există nicio creștere economică, nicio scădere a corupției și nicio creștere a veniturilor populației” (în original: «не наблюдается ни экономического роста, ни сокращения коррупции, ни увеличения доходов населения»), iar „instituțiile democratice sunt în criză profundă” (în original: «даже демократические институты находятся в глубоком кризисе»).

Postarea include și o serie de date prezentate de o manieră alarmistă: o creștere economică de „doar 0,1% în 2024”, un „exod al tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 34 de ani de peste 40%”, o scădere a natalității cu „40% în ultimul deceniu” și o creștere a sărăciei, în ultimii cinci ani, la „33,6% din populație” (în original: «всего 0.1%», «страну покидает более 40% молодежи в возрасте от 15 до 34 лет», «за последнее десятилетие уровень рождаемости в стране сократился на 40%», «доля населения, живущего в нищете, выросла, достигнув 33,6%»). La fel, se afirmă că „Moldova se află pe locul 76 din 180 de țări în Indexul Percepției Corupției” (în original: «Сейчас Молдавия занимает 76-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции»), această informație fiind prezentată ca dovadă a eșecului guvernării.

Ce conține, de fapt, raportul Departamentului de Stat al SUA

Raportul menționat într-adevăr există, însă conținutul acestuia este interpretat eronat în postările menționate cu scopul clar de manipulare a opiniei publice. În documentul real, publicat în septembrie de Departamentul de Stat al SUA, se numește Raportul privind Climatul Investițional 2025 (Investment Climate Statement 2025), este analizat mediul investițional din R. Moldova, principalele bariere pentru afaceri, problemele legate de corupție, birocrație, exodul forței de muncă tinere și instabilitatea din justiție. Documentul menționează și progresele realizate în reformele economice și în consolidarea instituțiilor democratice.

Conform raportului autentic, R. Moldova a făcut progrese vizibile în direcția reformelor economice și a consolidării instituțiilor democratice, țara fiind descrisă ca având un „potențial semnificativ de creștere” în contextul integrării europene. În document se menționează că progresele sunt îngreunate de corupția la nivel înalt, birocrația excesivă, slăbiciunea instituțiilor și exodul forței de muncă tinere. Nicăieri însă nu se afirmă că R. Moldova ar fi „nedemnă” de aderarea la UE sau că procesul de integrare europeană ar fi un „eșec”. Dimpotrivă, raportul evidențiază sprijinul constant al SUA pentru parcursul european al R. Moldova și pentru reformele menite să îmbunătățească nivelul de trai.

Raportul menționează într-adevăr o creștere economică modestă, de doar 0,1% în 2024, dar oferă și contextul acestei cifre. Se explică faptul că „economia moldovenească nu și-a revenit încă după declinul de 4,6% din 2022, pe fondul șocurilor energetice și ale lanțului de aprovizionare în urma invaziei la scară largă a Ucrainei, care a dus la o inflație de două cifre”. Se mai subliniază că „perspectivele țării depind de reformele structurale și de progresele înregistrate în direcția aderării la Uniunea Europeană”, adăugând că „Guvernul implementează o serie de reforme pentru a sprijini mai bine întreprinderile și a îmbunătăți creșterea economică”.

Date rupte din context

Este adevărat că R. Moldova se află pe locul 76 din 180 de țări în Indexul de Percepție a Corupției, datele fiind menționate și în raportul Departamentului de Stat. Ceea ce nu spun autorii postărilor manipulatoare este că, de fapt, „scorul a rămas neschimbat față de 2023 și reprezintă cel mai bun rezultat al țării într-un deceniu”. Prin urmare, autorii postării au omis contextul esențial: poziția 76 reprezintă un progres istoric, nu o stagnare sau o dovadă de eșec.

Departamentul de Stat al SUA într-adevăr menționează că, R. Moldova continuă să fie afectată de un nivel ridicat de corupție care „subminează încrederea publicului și încetinește dezvoltarea economică”, dar menționează și că „Guvernul a făcut pași importanți pentru a investiga și sancționa corupția”.

Statistici adevărate, dar nu din raportul SUA

Cât privește cifrele vehiculate în text despre „exodul de peste 40% dintre tineri”, „scăderea natalității cu 40%” și „nivelul sărăciei de 33,6%”, acestea nu apar în raportul Departamentului de Stat. Este adevărat că rata sărăciei absolute în R. Moldova a fost de 33,6% în anul 2024, conform datelor Biroului Național de Statistică. Conform băncii de date statistice, este adevărat și că rata natalității a scăzut de la 40.709 în 2014 la 23.648 în 2024, iar o analiză realizată în 2024, indică faptul că circa 42% dintre tinerii din R. Moldova sunt plecați peste hotare. Așadar, autorii postării au luat date adevărate, dar din alte surse, le-au scos din context și le-au atribuit unui raport oficial american pentru a lăsa impresia că SUA consideră situația din R. Moldova alarmantă, ceea ce nu corespunde realității. Acest exemplu poate fi considerat dezinformare prin atribuire falsă, o tehnică de manipulare frecvent folosită pentru a da credibilitate unor afirmații alarmiste scoase din context.

Victoria Borodin, Stopfals.md