Ex-primarul de Parcani, Serghei Cetulean, are nevoie de ajutorul nostru

Niciodată, pe parcursul vieții, nu am apelat la ajutor. Am avut situații dificile din punct de vedere financiar, dar mi-am rezolvat problemele de sine stătător. Ba dimpotrivă, când cineva a avut nevoie de ajutor, am căutat posibilități și am ajutat.

Cine mă cunoaște poate să fie straniu ce am de spus dar eu tot timpul viața personală nu am discutat-o cu nimeni, dar acum, convingându-mă că într-adevăr sângele apă nu se face, mă adresez către toate persoanele care mă cunosc și care nu mă cunosc – Am o fiică pe nume Amelia. Are vârsta de 31 ani (02-10-1993). Mama Ameliei a decedat cu mai mulți ani în urmă. Amelia mă cunoaște și o cunosc foarte bine dar nu a apelat la mine după ajutor descurcându-se singură cu problemele vieții. Acum Amelia se află internată într-un spital din Orlando. A suportat mai multe intervenții chirurgicale la inimă. Situația sa ameliorat dar mai este necesar intervenție chirurgicală. Cu părere de rău Amelia nu mai dispune de bani pentru achitarea operației. Mi-a povestit despre această situație. Numai mi-a povestit dar au a cerut ajutor de la mine (știu că cunoaște că nu dispun de suma necesară).

Suma de bani este impunătoare pentru un cetățean a Republicii Moldova. Dorind și poate că simt obligația de părinte să fac acest lucru apelez si rog să fiu ajutat de toate persoanele care mă cunosc și care nu mă cunosc. Dacă aveți plăcerea și posibilitatea de a mă ajuta rog să transferați ajutorul la cardul bancar VISA otpbank n.card 4469200109590432 Serghei Cetulean. Persoanele care doresc să mă contacteze pot sa o facă la nr.mob. 069171281. Vă mulțumesc anticipat pentru toată susținerea Voastră. (Serghei CETULEAN)