„Ești informat – ești protejat”: Activitate de informare pentru comunitatea romă din Soroca

Ieri, la Soroca, a avut loc o activitate de informare cu genericul „Ești informat – ești protejat”, organizată în cadrul proiectului inițiat de Asociația Presei Independente și implementat prin „Celula de Comunicare de Criză Soroca”. Evenimentul a avut drept scop informarea comunității rome despre cum trebuie să reacționeze în situații de risc sau calamități naturale.

Participanții au aflat informații utile despre comportamentul corect în caz de cutremur, inundații, alunecări de teren, explozii sau atunci când se află pe apă. Explicațiile au fost prezentate într-un limbaj simplu, accesibil tuturor, astfel încât mesajul să ajungă clar la fiecare persoană.

La activitate au participat aproximativ 60 de persoane din comunitatea romă, atât adulți, cât și copii. O surpriză plăcută pentru aceștia a fost faptul că materialele distribuite – pliantele informative – au fost traduse în limba romani, pentru ca mesajele să fie mai ușor de înțeles. „Nu ne-am așteptat ca cineva să pregătească informația chiar în limba noastră”, au spus câțiva dintre participanți.

Pe lângă pliante, fiecare persoană prezentă a primit și torbițe cu materiale utile, ca un mic dar de participare.

