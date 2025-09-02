Escrocherie cu folosirea abuzivă a identității Teleradio-Modova și a unei bănci comerciale

Pagina de Facebook TRM – Știri îndeamnă utilizatorii să participe la o tombolă, unde pot câștiga „un apartament cu o cameră situat chiar în inima Chișinăului”. Potrivit anunțurilor, concursul este organizat de „MoIdindconbank, împreună cu Visa și Mastercard”.

Aceasta este o ESCROCHERIE. Pagina a fost creată recent, este administrată din Ucraina și folosește în mod abuziv identitatea companiei Teleradio-Moldova, precum și a bancii MoIdindconbank. Niciuna dintre entitățile menționate nu a anunțat o asemenea oportunitate. Pagina și-a promovat cu plată anunțurile înșelătoare, care duceau pe un site în limba franceză.