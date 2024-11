Emisiunea W: Remanierile din guvern – am văzut ce a fost, vom vedea ce o să mai fie

Deși de la remanierile din guvern a trecut ceva vreme, această temă continuă să fie în centrul atenției și, probabil, toată lumea s-a expus pe acest subiect. Or, nici noi nu am putut rămâne în rolul de spectatori și ne-am spus punctele de vedere.

Astfel, în cadrul emisiunii W noi, jurnaliștii Vadim Șterbate și Victor Cobăsneanu, am discutat la această temă, dar…nici într-un caz nu pretindem la adevărul în ultimă instanță, ba dimpotrivă – întotdeauna am respectat și respectom părerile altora. Vorba ceea, ce schimări au avut loc – am văzut, iar ceea ce urmează să se întâmple- vom vedea… Cu atât mai mult că, premierul Dorin Recean a promis că urmează să mai aibă loc schimbări în cabinetul pe care îl conduce.

Vizionare plăcută!