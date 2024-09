Educație, tehnologie și antreprenoriat: viitorul tinerilor din Moldova

Mă numesc Cristian Vlas, sunt elev în clasa a 12-a la LT ”Constantin Stere” și membru al Fondului pentru Tineri Soroca. Sunt un tânăr activ, implicat în diverse proiecte locale, dar și în organizații naționale, cum ar fi Consiliul Național al Tinerilor din Moldova.

Implicarea mea a început vara trecută, în 2023, când am participat la trei școli de vară. În această vară am reușit să iau parte la o serie de instruiri și traininguri cu tematici variate, care mi-au intensificat dorința de a mă implica activ în diferite activități și proiecte. Lista începe cu tabăra aleșilor școlari, organizată de CICDE, care a inclus un program de instruire ce combină prelegeri cu tehnici de instruire activă. Acolo am avut ocazia să-mi îmbunătățesc cunoștințele despre activitățile organelor de autoconducere școlară. A urmat școala de vară organizată de Cir.Probono, unde mi-am completat cunoștințele în diverse domenii, de la lecții interactive cu roboți, drone și imprimante 3D, la sesiuni de informare și jocuri captivante.

Am participat și la un eveniment de trei zile organizat de CNTM. În prima zi am beneficiat de un training despre cooperarea regională, alături de tineri activi din Ungheni, Cahul și alte localități. În a doua zi am avut onoarea să particip la Conferința Internațională a Tinerilor, alături de experți din Danemarca, Norvegia, Ucraina, Germania, precum și de reprezentanți ai organizațiilor UNICEF, UNFPA și USAID. A treia zi am explorat târgul organizațiilor de tineret din întreaga țară la Festivalul Tineretului, organizat de Ziua Internațională a Tineretului, de unde am plecat cu multe cadouri și amintiri plăcute.

Ultimul training din vara aceasta, organizat tot de CNTM, a fost despre consolidarea organizațiilor de tineret prin guvernanță și management eficient. Toamna a început pentru mine cu un bootcamp organizat de „Moldova Decide”, un grup de cetățeni activi, apolitici, care au scopul de a informa publicul despre referendumul din toamna acestui an. Recent, am revenit de la un training organizat de CNTM, unde am fost pregătit ca formator pentru a organiza activități de informare a tinerilor despre referendum și procesul decizional. În acest proiect voi deveni unul dintre cei 25 de tineri aleși care se vor alătura delegației daneze de observare la alegerile din 20 octombrie 2024.

Urmează cu siguranță o serie de inițiative și oportunități pentru tineri, atât la nivel local, cât și național. Îndemn pe fiecare să se implice activ, deoarece astfel vom putea crea o rețea largă de prieteni din diferite colțuri ale Moldovei sau chiar din întreaga lume. Noi, tinerii, suntem prezentul, și noi contăm!

Tinerii din Soroca s-au remarcat prin implicarea lor activă în diverse proiecte sociale și culturale. Un exemplu bun este grupul nou format de inițiativă ACOROS, care este foarte promițător și pregătește multe oportunități pentru tinerii din Soroca. De asemenea, am participat la multe activități organizate de Fondul pentru Tineri, cum ar fi seri de filme, tombole interactive și școala de vară YouthBank, unde am învățat să identific știrile false, să organizez campanii de strângere de fonduri și să creez podcasturi.

Țin să menționez că urmează o gamă largă de oportunități pentru tineri, iar luna septembrie este doar începutul implicării acestora în inițiative locale și naționale.

După părerea mea, în comunitatea noastră funcționează bine anumite domenii, cum ar fi organizarea de evenimente culturale și menținerea tradițiilor locale. Totuși, există multe aspecte ce necesită îmbunătățiri, precum infrastructura și oportunitățile de angajare pentru tineri. Pentru ca aceștia să rămână acasă și să contribuie la dezvoltarea localității, este esențial să se creeze locuri de muncă bine plătite și programe de formare profesională. De asemenea, trebuie să fim deschiși către noi tehnologii și să încurajăm antreprenoriatul tinerilor prin sprijin financiar și consiliere.

Eu văd Moldova în anul 2030 ca o țară integrată în Uniunea Europeană, unde valorile democratice, statul de drept și prosperitatea economică sunt respectate și promovate. Pentru a asigura un viitor european solid, tinerii trebuie să fie implicați direct în procesul de integrare, participând activ la decizii și fiind reprezentați în toate etapele de dezvoltare. Educația europeană și accesul la programe internaționale ne vor ajuta să fim bine pregătiți pentru acest viitor.