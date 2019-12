De la 1 ianuarie 2020 vor fi majorate tarifele la transportul interurban

Anunțul a fost făcut de către Ministerul Economiei și Infrastructurii după negocierile cu transportatorii. Prețurile vor fi stabilite conform categoriilor de confort a microbuzelor, tranmsite Știri.md cu referire la Diez.md.

Astfel, după negocieri, pasagerii vor achita câte 60 de bani pentru un kilometru în cazul categoriei de bază și 70 de bani pentru un kilometru în cazul categoriei de confort. Astfel, prețul de 0,60 lei per km are o creștere de 25 %, iar cel de 0,70 lei per km are o creștere de aproximativ 45 %. Mijloacele de transport vor trece o analiză a categoriei de transport în perioada februarie-octombrie 2020. Acele autoturisme care nu se vor încadra în nicio categorie de confort vor fi excluse.

SURSA: diez.md