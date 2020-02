De mai multe luni, teritoriul restaurantului Soroca seamănă cu un adevărat șantier. Sorocenii sunt curioși ce se întâmplă și cum se transformă restaurantul lor preferat. Am discutat cu proprietara localului, doamna Inga Spoială, care ne-a povestit în detalii cum va crește localul în înălțime și ce lucrări se fac în subsol. Abia așteptăm inaugurarea!

Doamna Spoială, la câțiva ani distanță, iarăși vedem că se produc schimbări la Restaurantul Soroca. Ce se întâmplă în local?

Restaurantul Soroca este parte a unui proiect mare, gândit ca un complex. Ca să îl finalizez, este nevoie de timp. Peste 10 ani de la deschiderea restaurantului am decis să realizăm proiectul până la capăt. Plus că restaurantul este o încăpere în care trebuie mereu să investești, să-l renovezi. Am sistat activitatea pentru jumătate de an, pentru a finaliza proiectul inițial, adaptat la necesitățile și actualizările care au mai apărut până în prezent. Până în anul 2021, urmează să finalizăm complexul, ca acesta să devină ceea ce am gândit încă în 2009.

Ce presupune viitorul complex?

Restaurantul modernizat după ultimele cerințe și tendințe în domeniu, cramă și nu doar…

Când veți tăia acea panglică simbolică și veți inaugura complexul?

Construcția necesită mult timp și se realizează în etape. La fel și inaugurarea elementelor din complex va avea loc în etape. Restaurantul va fi inaugurat după reconstrucție, la 1 mai 2020. Astfel, vom onora obligațiunile față de clienții și oaspeții care planifică să petreacă evenimentele la noi. Sărbătorile vor avea loc într-un local totalmente schimbat, modernizat, mult mai spațios și mai plăcut. Vom satisface cerințele celor care pun la cale evenimente în cerc restrâns, dar și ale celor care planifică sărbători cu un număr mare de invitați. Vom putea găzdui până la 300 de oaspeți. Oaspeții trebuie să petreacă timpul frumos, or restaurantul nu implică doar mâncare, ci este o locație unde omul petrece timpul frumos!

Crama va fi dată în exploatare pe parcursul anului 2020. Aceasta este un vis al meu și oferă o supravaloare restaurantului. La cramă vom pune accent pe bucătăria tradițională, vinuri de calitate, de la producători locali, o ambianță cu elemente tradiționale, astfel încât oaspeții să se simtă confortabil. Localul va fi cu totul și cu totul nou și deosebit în Soroca și sper că va deveni un punct important în traseele turiștilor care vin la noi și care, uneori, nu puteau lua prânzul la restaurant din cauza evenimentelor private. Aici, turiștii și oaspeții orașului vor putea oricând să mănânce gustos și să bea un vin de calitate. Complexul în ansamblu va fi inaugurat în anul 2021.

Este adevărat că din complex va face parte și un hotel?

Da. Un motiv este, poate că, și acoperișul construit pe timpurile URSS-ului, care trebuie reparat capital o dată la 10 ani. Și ca să investești banii inteligent, îl faci supraetajat, cu acoperiș, din materiale moderne, calitative, care se înscriu în stilistica orașului Soroca,pentru care ai o garanție nu de 10, dar de până la 50 de ani. În general, complexul este gândit și realizat într-un stil ca o perlă monumentală a orașului, iar materialele utilizate la decor și acoperiș se înscriu în stilul istoric al orașului nostru.

Este un act de curaj să construiești un hotel într-un oraș în care sunt deja cel puțin trei unități de cazare…

Oferta vine de la existența cererii. De mai multe ori observăm că turiștii duc lipsă de locuri de cazare, în plus, după evenimente mari, deseori oaspeții chemă taxi și pleacă undeva să doarmă. Este necesitatea ca omul să se cazeze confortabil, fie că vine din alte localități, de peste hotare în ospeție sau la evenimente cu câteva zile mai devreme, fie că rămâne să se odihnească înainte de a pleca acasă. Deseori eram întrebată dacă avem locuri de cazare și simțeam că această cerere trebuie să-și găsească oferta.

Ce se întâmplă acum în culisele restaurantului Soroca, afară de lucrări de construcție?

Suntem în concediu tehnic, dar o parte dintre specialiști lucrează zilnic, deoarece prestăm servicii de catering și gătim prânzuri calde cu livrare pentru soroceni.

Ce vă motivează să faceți aceste investiții într-un oraș nu prea mare, ca Soroca?

Pentru mine, aceasta este mai mult decât o afacere, este sensul vieții mele pe plan profesional. Este visul pe care am început a-l realiza în 2009 și continui să o fac. Este motorul care îmi oferă energie, imbold de a crește, de a crea ceva deosebit. Chiar și numele de Soroca mi l-am dorit. Plătesc taxa locală adăugătoare pentru acest nume, pentru brand, îl promovez și dezvolt ceva unic pentru orașul meu. Probabil, aceasta este și natura omului de afaceri. Sperăm că oaspeților noștri le va plăcea noul concept și realizarea acestuia.

Restaurantul Soroca revine după renovare cu:

Sală unică, spațioasă, cu o capacitate de până la 300 de locuri;

Stil nou, design modern, profesionist, culori plăcute;

Staff mărit pentru o deservire mai operativă și mai calitativă;

Meniu îmbunătățit: mai divers, mai delicios;

Atmosferă plăcută;

Atitudine profesionistă.

Rezervă acum ziua pentru evenimentul tău la restaurantul Soroca;

Comandă serviciul de catering pentru evenimentul tău;

Comandă un prânz cald cu livrare.

0(230)33877

060 119 115

*PUBLICITATE