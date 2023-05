Drochianul Damian Spinei câștigătorul Premiului I la Festivalul – Concurs „Potcoava de Aur” 2023 / VIDEO

Damian Spinei este un tânăr interpret originar din Drochia care până în prezent a participat la peste 40 de concursuri naţionale şi internaţionale de muzică populară, câștigând premii importante și dobândind experiențe memorabile. Recent a mai adăugat în palmaresul său un nou premiu participând la Festivalul – Concurs ,,Potcoava de Aur” 2023, care a avut loc la Bucureşti.

Chiar dacă locuiește în prezent în România, prin intermediul cântecelor sale, tânărul interpret ne promovează țara. De mic copil, Damian a fost pasionat de muzică, dar nu a crezut niciodată că acest hobby va deveni o profesie.

„Este demn de menționat că am început să mă apropii de acest domeniu încă din perioada studenției la Școala Populară de Arte din orașul meu natal, iar folclorul muzical l-am îndrăgit de când am devenit elev la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” din Chișinău. În prezent, sunt masterand la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, specializarea Artă Muzicală, și, în același timp, sunt student în anul I la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România, specializarea Administrație Publică. Lucrez la televiziunea națională și internațională Melos TV, ca realizator și prezentator”, a declarat Damian Spinei.

Damian reușește să îmbine în mod armonios studiile cu activitatea interpretativă. În anul 2020, a participat la concursul „Românii au Talent”, unde a primit patru „DA” din partea juriului și s-a calificat în etapa următoare. Acest concurs i-a întărit și mai mult dragostea pentru muzică. „Am trăit emoții puternice, publicul m-a primit cu multă căldură și ospitalitate. Concursul „Românii au Talent” îți oferă oportunitatea de a întâlni mulți oameni talentați, de a lega prietenii noi și de a deschide noi căi de comunicare. Viața mea nu s-a schimbat radical, dar am simțit o apropiere mai mare de oamenii care iubesc muzica populară”, a mai adăugat Damian.

Se bucură mult când oamenii îl recunosc în stradă și îi solicită autografe. Este mândru că datorită concursurilor la care a participat are deja un public care îl susține și-i apreciază talentul. Recent, a câștigat Premiul I la Festivalul – Concurs „Potcoava de Aur” și este mulțumit de prestația sa. La concursul respectiv, Maestrul Nicolae Botgros a fost preşedintele juriului, iar orchestra „Lăutarii” din Chişinău i-a acompaniat pe concurenţi.

„Înainte de toate, aş dori să mulţumesc juriului pentru acordarea premiului şi tuturor celor care mă apreciază. Sunt foarte bucuros că am trăit emoţii frumoase şi că am reuşit să obţin acest premiu, pentru că intenţia mea de fiecare dată când particip la un concurs este să transmit oamenilor trăiri sufleteşti prin intermediul melodiilor interpretate. Am depus mult efort pentru acest concurs şi sunt foarte fericit că am câştigat premiul I”, a mai menționat interpretul.

În majoritatea cazurilor, în spatele unui om de succes se află cineva care îl ajută şi îl îndrumă. În cazul lui Daniel, familia lui l-a susţinut mereu. „Aş dori să îi mulţumesc în primul rând familiei mele pentru sprijinul lor, precum şi profesorilor mei pentru încurajare şi contribuţia lor în dezvoltarea mea artistică. Vreau să îi mulţumesc şi publicului pentru toate aprecierile pe care mi le oferă, precum şi specialiştilor din domeniul muzical care au o semnificaţie deosebit de importantă şi care mă încurajează să nu renunţ la obiectivele mele”.

În curând, tânărul interpret va lansa o nouă melodie intitulată „Dragostea să înflorească”. Aceasta va fi un duet şi o colaborare cu interpreta de muzică populară din Ţara Oaşului, Bianca Cionca. Îi dorim mult succes şi realizări profesionale în continuare!