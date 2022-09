Dorin Chirtoacă a refuzat la ordinul “Steaua Romaniei” , după ce această distincție i-a fost acordată și lui Marian Lupu

In semn de protest fata de decorarea de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a lui Marian Lupu renunt la aceeasi decoratie, ordinul “Steaua Romaniei”, pe care am primit-o in anul 2014, scrie pe pagina sa de Facebook Dorin Chirtoacă, ex-primarul general al Chișinăului.

Klaus Iohannis, ati calcat in picioare lupta pentru romanism si jertfa a generatii de patrioti ai neamului romanesc. I-ati insultat pe toti cei care simt romaneste in Republica Moldova, inclusiv in regiunea transnistreana. Ati scuipat in tinerii de la 7 aprilie 2009, in suferinta si sangele nevinovat varsat de ei, din cauza, inclusiv, a lui M. Lupu. Degeaba ati mai intonat inmul Romaniei in campania din 2014, s-a dovedit a fi un gest ipocrit.