„Dezvăluie adevărul” – Conferința verificatorilor de fapte din cadrul Parteneriatului Estic

Pe 7 și 8 noiembrie 2025, Myth Detector și DW Akademie, în parteneriat cu Reporteri fără Frontiere (RSF), Media Development Foundation (MDF) și Stop Fals (Moldova), organizează Conferința anuală a verificatorilor de fapte din cadrul Parteneriatului Estic, intitulată „Dezvăluie adevărul”, la Chișinău, R. Moldova.

Această reuniune internațională va aduna verificatori de fapte, cercetători, grupuri de reflecție, experți în politici și părți interesate-cheie din 13 țări pentru a aborda una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă democrația în prezent: manipularea și interferența informațională străină (FIMI) și ascensiunea autocrației informaționale.

Conferința va debuta cu un discurs al Ninei Jankowicz, expertă recunoscută la nivel mondial în domeniul dezinformării și democratizării, care va discuta despre protejarea democrației liberale împotriva amenințărilor dezinformării.

Reprezentanți de rang înalt din organizații precum Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), Centrul de Excelență pentru Comunicare Strategică al NATO, Rețeaua Europeană pentru Standarde de Verificare a Faptelor (EFCSN) și Observatorul European al Mediilor Digitale (EDMO) vor împărtăși perspective strategice și vor pleda pentru schimbarea politicilor.

Pe parcursul a două zile, participanții vor explora:

Punerea în aplicare a Legii privind serviciile digitale (LSD) a UE și impactul acesteia asupra responsabilității platformelor tehnologice.

a UE și impactul acesteia asupra responsabilității platformelor tehnologice. Importanța inițiativelor de educație mediatică și de consolidare a rezilienței în protejarea integrității informațiilor.

și de consolidare a rezilienței în protejarea integrității informațiilor. Riscurile crescânde cu care se confruntă jurnaliștii, verificatorii de fapte și cercetătorii , precum și strategiile colective de protejare a muncii lor.

, precum și strategiile colective de protejare a muncii lor. Impactul dezinformării bazate pe gen și identitate asupra discursului public și participării civice, precum și strategiile de combatere a tacticilor respective.

asupra discursului public și participării civice, precum și strategiile de combatere a tacticilor respective. Ateliere interactive privind metodologiile bazate pe inteligența artificială, monitorizarea rețelelor sociale, informațiile din surse deschise, investigațiile digitale și instrumentele de verificare a faptelor.

După două ediții de succes la Tbilisi, anul acesta este pentru prima dată când „Dezvăluie adevărul” va fi găzduită în afara Georgiei, subliniind rolul esențial al R. Moldova în Parteneriatul Estic și angajamentul său de a combate dezinformarea în contextul eforturilor de integrare europeană. Evenimentul este sponsorizat de Ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe, reprezentat de Ambasada Franței în Estonia, și de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (Germania).

Agenda detaliată este disponibilă aici. Pentru a participa la conferință, vă rugăm să vă înregistrați completând formularul aici. Pentru a participa la ateliere, asigurați-vă că vă înregistrați individual pentru fiecare dintre ele aici.

*Rețineți că înregistrarea va fi aprobată de organizatori din cauza numărului limitat de locuri. În cazul în care înregistrarea dvs. este aprobată, veți primi un e-mail de confirmare finală cu toate informațiile relevante.

Pentru informații suplimentare, vizitați pagina web a conferinței: www.unveilthetruth.org, sau contactați-ne la info@mythdetector.com.