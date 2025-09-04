Descoperiri arheologice de excepție în Sobari / VIDEO

De către
Elena Cornea
-
0
24

Victor Botnari, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat”, spune că satul Sobari, din raionul Soroca, este o localitate cu o bogată istorie arheologică. Cercetările desfășurate aici, începând cu anii ’90, au scos la iveală vestigii importante care atestă continuitatea așezărilor în această zonă de-a lungul timpului.

În Sobari au fost descoperite urme ale unui castru roman, alături de o fortificație și un complex monastic paleocreștin, datând din perioada imediat după Constantin cel Mare.

„Sperăm ca în viitor aceste situri arheologice să fie amenajate și puse la dispoziția publicului, astfel încât iubitorii de istorie și turiștii să poată descoperi aceste vestigii valoroase ale trecutului”, a declarat Victor Botnari.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentTentativă de omor la Drochia: a încercat să își ucidă colegul de salon
Elena Cornea
Elena Cornea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.