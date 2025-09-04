Descoperiri arheologice de excepție în Sobari / VIDEO

Victor Botnari, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat”, spune că satul Sobari, din raionul Soroca, este o localitate cu o bogată istorie arheologică. Cercetările desfășurate aici, începând cu anii ’90, au scos la iveală vestigii importante care atestă continuitatea așezărilor în această zonă de-a lungul timpului.

În Sobari au fost descoperite urme ale unui castru roman, alături de o fortificație și un complex monastic paleocreștin, datând din perioada imediat după Constantin cel Mare.

„Sperăm ca în viitor aceste situri arheologice să fie amenajate și puse la dispoziția publicului, astfel încât iubitorii de istorie și turiștii să poată descoperi aceste vestigii valoroase ale trecutului”, a declarat Victor Botnari.